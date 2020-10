Ulrich Schripp traute seinen Augen kaum, als er vor einigen Tagen in den kleinen Schafkamp in Mascherode einbog. Auf seiner Seite der Fahrbahn gab es plötzlich kein Durchkommen mehr. „Ich dachte, dass Eulenspiegel bei uns im Stadtteil eingezogen ist“, sagt Schripp.

Wenige Tage zuvor hatte die Stadt an der Stelle eine Fahrbahnverengung vorgenommen. Die Idee dazu war aus der Bürgerschaft gekommen und über die städtische Ideenplattform an Verwaltung und Politik herangetragen worden.

Kreuzung ist schon lange in der Diskussion

Bezirksbürgermeister Jürgen Meeske hat sich in den vergangenen Jahren schon oft mit der Situation rund um die Kreuzung Möncheweg/Alte Kirchstraße/Am kleinen Schafkamp/Hinter den Hainen beschäftigt. Er weiß: Hier verkehren viele Autos. Und wer zu Fuß über die Straße will, hat schlechte Karten. Das passiert häufig, denn viele Anwohner wollen im an der Kreuzung gelegenen Lebensmittelmarkt einkaufen.

„Es kommt nicht selten vor, dass Menschen mit Rollator an der breitesten Stelle über die Straße laufen“, sagt er. Und auch beim Fototermin für diesen Bericht läuft eine Frau unachtsam über die Kreuzung – und wird aus einem Auto heraus laut angehupt.

Fast alle Schulkinder müssen die Straße „Am kleinen Schafkamp“ queren

Der Bezirksrat hat schon oft über Querungsmöglichkeiten diskutiert. Im Bereich Möncheweg ist noch eine angedacht – allerdings macht der neben der Straße verlaufende Graben das Vorhaben aufwendiger. Aber im Fall der nun realisierten Fahrbahnverengung geht es nicht um Einkäufer, die über die Kreuzung wollen, sondern um Schulkinder.

Denn laut offiziellem Schulwegplan der Stadt müssen fast alle Schüler aus Mascherode auf ihrem Weg zur Grundschule Mascheroder Holz die Straße „Am kleinen Schafkamp“ nahe der Kreuzung queren. Und das ist gerade für jüngere Kinder nicht leicht, weil einbiegende Fahrzeuge aus drei anderen Straßen kommen können. Dass im Bereich der Kreuzung nicht langsam gefahren wird, ist bei dem Fototermin ebenfalls zu sehen.

Der ganz große Wurf würde mindestens 500.000 Euro kosten

Rund 20.000 Euro hat die Fahrbahnverengung gekostet. Meeske hätte sich lieber den ganz großen Wurf gewünscht – eine komplette Umgestaltung der Kreuzung mit einem Kreisverkehr, durch den die gefahrenen Geschwindigkeiten reduziert werden. Doch diese Lösung würde laut ersten Schätzungen nicht für unter 500.000 Euro realisierbar sein. Der begrenzte Platz und die im Kreuzungsbereich zusammenlaufenden Abwasserkanäle erschweren eine solche Lösung. Zudem wären die Anwohner mit Ausbaubeiträgen daran beteiligt.

So haben sich Politik und Stadt zunächst für eine kleine Lösung entschieden. Ulrich Schripp findet Verkehrsberuhigung zwar gut, fürchtet aber: „Ich warte nur darauf, dass der erste Ortsunkundige im Dunkeln mit seinem Auto über die Fahrbahnverengung brettert.“ Allerdings dürfte der Bau durch noch erfolgende Bepflanzung bald leichter zu erkennen sein.

Kritik: Verkehr kann sich bis auf die Kreuzung zurückstauen

Eine weitere Mascheroderin, die nicht genannt werden möchte, moniert die Zeitverzögerung: „Wenn man in den kleinen Schafkamp einbiegen möchte und in entgegengesetzter Fahrtrichtung Autos am Stopp-Schild warten, geht es nicht weiter. Wenn viel Verkehr ist, kann es sich sogar bis auf die Kreuzung zurückstauen“, sagt sie.

Meeske meint: „Besser, die Autofahrer müssen kurz warten, als dass Kinder ungeduldig werden und unachtsam über die Straße laufen.“ So viel Zeit, so der Bezirksbürgermeister, sollte jeder Bürger aufbringen können.

Auf Anfrage unserer Zeitung erklärt die Stadt: Dass der Gegenverkehr an einer Einengung auch mal anhalten und warten muss, sei nicht ungewöhnlich und an vielen Stellen mit Verkehrsberuhigung der Fall. Der vorliegende Fall sei nur insofern besonders, da sich die Einengung nah an der Einmündung befinde. Insgesamt sei die Maßnahme Teil eines Gesamtkonzeptes. Dieses sehe vor – voraussichtlich noch in diesem Jahr – auch die Vorfahrtsregelung an der betreffenden Kreuzung zu ändern.