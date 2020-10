Enkeltrick durchschaut: Polizei Braunschweig nimmt Betrüger fest

Die Braunschweiger Polizei hat am Dienstag zwei Männer festgenommen, die versucht hatten, einen 73-Jährigen um mehrere Tausend Euro zu betrügen. Dies teilt die Polizeiinspektion in einer Meldung mit.

Als am frühen Dienstnachmittag bei dem Senior das Telefon klingelte, gab sich ein unbekannter Mann als sein Sohn aus. Er berichtete ihm, dass er bei einem schweren Unfall einen hohen Sachschaden an einem anderen Fahrzeug verursacht hätte. Da sich die Versicherung nun aber weigere, den Schaden zu begleichen, müsse sein Vater in Vorleistung gehen. Sogleich fragte der angebliche Sohn sein ausgesuchtes Opfer aus, wieviel Bargeld dieser zur Verfügung stellen könne.

Senior schöpft Verdacht und informiert Polizei, diese nimmt Täter bei der Geldübergabe fest

Der angerufene Mann erkannte jedoch das Vorhaben des Anrufers und vermutete, dass es sich um einen Trickbetrüger handelte. Deshalb legte er den Hörer neben sein Festnetztelefon und rief mit einem anderen Telefon die Polizei über die Notrufnummer 110 an.

Nach Anweisung des Anrufers fuhr der Mann zur Bank und setzte das Telefonat fort. Dabei wurde er aufgefordert, noch mehr Bargeld und Wertgegenstände zu besorgen. Ein zweiter Mann, der sich am Telefon als Mitarbeiter des Autohauses ausgab, bestätigte die Dringlichkeit des Anliegens. Obwohl der 73-Jährige immer weiter ausgefragt wurde, gab er keine persönlichen Daten von sich selbst oder zu seinen wirtschaftlichen Verhältnissen preis.

Enkeltrick: Polizei nimmt zwei Männer fest

Schließlich vereinbarten die Männer Zeit und Ort der Geldübergabe, wo ein Kurier das Bargeld in einer Plastiktüte abholen sollte. Der Senior teilte auch dies der Polizei mit. Vor Ort konnten die Beamten schließlich zwei Männer im Alter von 24 und 28 Jahren festnehmen. Diese müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen versuchten Trickbetrugs verantworten.