Warnstreik: Menschenkette ums Braunschweiger Rathaus

Braunschweig. Rund 300 Beschäftigte aus dem öffentlichen Dienst haben sich am vierten Warnstreik beteiligt. Am Donnerstag beginnt die nächste Verhandlungsrunde.

Direkt vor Beginn der nächsten Verhandlungsrunde im öffentlichen Dienst haben sich am Mittwoch in Braunschweig wieder einige Hundert Beschäftigte am Warnstreik beteiligt. Wie schon vor einer Woche richtete sich der Aufruf der Gewerkschaften Verdi und Komba unter anderem an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, der Stadtbad GmbH, der städtischen Kitas und des Klinikums, von BS Energy, Arbeitsagentur, Rentenversicherung, Physikalisch-Technischer Bundesanstalt sowie Wasser- und Schifffahrtsamt.

Etwas mehr als 300 von ihnen bildeten am Vormittag eine Menschenkette rund ums Rathaus. Anschließend versammelten sie sich zur Kundgebung auf dem Schlossplatz. Verdi-Bezirksgeschäftsführer Sebastian Wertmüller sagte: „Was die Arbeitgeber vorgelegt haben, ist nicht das, was wir uns vorgestellt haben als kompromissfähiges Angebot.“ Verdi: „Die Arbeitgeber haben sich verzockt!“ Die Gewerkschaften fordern bei einer einjährigen Laufzeit ein Lohn- und Gehaltsplus von 4,8 Prozent, mindestens aber 150 Euro mehr im Monat. Die kommunalen Arbeitgeber haben vor wenigen Tagen für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten bundesweit insgesamt 3,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt in drei Jahresstufen angeboten. Für Donnerstag und Freitag ist die nächste Verhandlungsrunde angesetzt. Lesen Sie mehr über den Streik in der Region: Verdi ruft für Mittwoch zu weiteren Streiks in der Region auf

Warnstreik in Peine- Viele Kitas bleiben am Mittwoch zu Wertmüller betonte, dass Verdi diese Situation nicht gewollt habe: Die Gewerkschaft hatte eigentlich vorgeschlagen, die Tarifrunde angesichts der Corona-Pandemie ins nächste Jahr zu verschieben und zunächst nur eine Einmalzahlung auszuhandeln. Dies hatten die Arbeitgeber abgelehnt. „Die Arbeitgeber haben gepokert und dachten, in Pandemiezeiten werde Verdi schon nicht zum Warnstreik aufrufen. Sie haben falschgedacht, sie haben sich verzockt!“ Warnstreik: Menschenkette ums Braunschweiger Rathaus Warnstreik: Menschenkette ums Braunschweiger Rathaus Vierter Warnstreik im öffentlichen Dienst in Braunschweig. Foto: Peter Sierigk

Warnstreik: Menschenkette ums Braunschweiger Rathaus Vierter Warnstreik im öffentlichen Dienst in Braunschweig. Foto: Peter Sierigk Auch wenn es zurzeit vielen Branchen schlecht gehe, dürften die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes deswegen nicht zurückstecken. „In vielen Bereichen finden die Kommunen niemanden, wenn sie Stellen ausschreiben“, so Wertmüller. „Der öffentliche Dienst braucht mehr Attraktivität.“ Dabei gehe es um Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen, um Aufstiegsmöglichkeiten und ums Gehalt. DGB: 3,5 Prozent auf drei Jahre sind ein Skandal! Auch DGB-Regionsgeschäftsführer Michael Kleber rief den Kundgebungsteilnehmern zu: „Wir unterstützen Euren Kampf, der ein richtiger und notwendiger Kampf ist! Ihr verdient Respekt und Anerkennung, und das fordern wir auch von den Arbeitgebern! Ihr macht Eure Arbeit in der besten Qualität. Dafür habt Ihr mehr Wertschätzung verdient! 3,5 Prozent auf drei Jahre sind ein Skandal, eine Ohrfeige! Das gehört sich nicht!“ Wie geht es weiter? Im besten Fall finden die Verhandlungspartner Ende dieser Woche eine Einigung. Wenn nicht, könnten sich noch Schlichter hinzuziehen – die Zeit der Schlichtung wäre dann eine Friedensphase. Bei einem Scheitern würden die Gewerkschaften beraten, ob sie bereit sind, einen Arbeitskampf zu führen, so Wertmüller. Der Braunschweiger Lyriker und Satiriker Thorsten Stelzner trug einige seiner Texte vor und rief unter anderem zu Folgendem auf: „Lasst uns doch mal richtig streiken – und nicht nur auf Facebook liken!“