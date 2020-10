Corona-Fall im Ausbildungszentrum am Braunschweiger Marienstift

Im Ausbildungszentrum am Marienstift wurde bereits am Mittwoch, 14. Oktober, ein positiver Corona-Fall bekannt. Wie die Stadtverwaltung am Freitag mitteilt, wurden die Auszubildenden aus der Klasse der Infizierten sowie die Lehrer als Kontaktpersonen der Kategorie 1 (K1) eingestuft (enger Kontakt). Sie befinden sich in 14-tägiger Quarantäne und werden getestet.

Die Auszubildenden der Parallelklasse der Betroffenen hatten laut Gesundheitsamt keinen engen Kontakt zu ihr und wurden daher als K2-Kontaktpersonen eingestuft. Das heißt: Die Parallelklasse verbleibt bis zum Vorliegen der Testergebnisse der K1-Kontaktpersonen in Quarantäne. Bei negativen Ergebnissen können die K2-Auszubildenden wieder in den Unterricht und die Einrichtungen, in denen sie arbeiten, zurückkehren. Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Alle betroffenen Praxisstellen wurden durch die Auszubildenden selbst oder das Ausbildungszentrum informiert. Wenn positive Testergebnisse vorliegen sollten, werden weitere Kontaktnachverfolgungen und Quarantänemaßnahmen durch das Gesundheitsamt veranlasst, kündigt die Stadt an.

