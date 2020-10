Alba beginnt Montag in Braunschweig mit der Laubbeseitigung

Zum Beginn der Herbstsaison startet Alba am Montag, 19. Oktober, mit der Laubbeseitigung im Stadtgebiet. Insgesamt 26 Fahrzeuge und 82 Mitarbeiter reinigen die Straßen und Wege von herabgefallenen Blättern, die anderenfalls eine gefährlich rutschige Falle für Passanten werden könnten. Das teilte Alba jetzt mit.

Kleine Mengen Laub gehören in die Biotonne

Auch Grundstückseigentümer und Anlieger sind demnach gefragt: Sie seien dafür verantwortlich, die Gehwege auf und vor ihrem Grundstück von Laub zu befreien. Kleinere Mengen Laub könnten dabei über die Biotonne oder den Grünabfallsack von Alba entsorgt werden. Auch in diesem Jahr wurde die wöchentliche Leerung der Biotonne wieder bis in die Laubzeit hinein verlängert und ende erst am 6. November.

Jeden Herbst kommen bei Alba 1100 Tonnen Laub zusammen

„Zu unserem Service für die Stadt gehört auch die jährliche Beseitigung des Laubs im öffentlichen Raum“, so Matthias Fricke, Geschäftsführer der Alba Braunschweig GmbH.

Insgesamt kommen laut Alba von den rund 25.000 Bäumen am Straßenrand jeden Herbst an die 1100 Tonnen Laub zusammen. Wenn das Laub nicht zu sehr durch Straßenkehricht und Schlammanhaftungen verschmutzt sei, gehe es im Biomassezentrum in Watenbüttel in die Kompostherstellung oder die Gewinnung von Biogas.

Weitere Infos unter www.alba-bs.de oder unter der Service-Hotline 8862-0.

red