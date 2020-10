Transparente für Hochzeitsmesse in Braunschweig gestohlen

Es sind keine leichten Zeiten für Messeveranstalter. Corona beeinträchtigt das Geschäft immens. Erst seit Kurzem ist die eine oder andere Messe wieder möglich – mit strengem Hygienekonzept. Auch Veranstalter Richard Beinhorn will am 31. Oktober und 1. November mit seiner alljährlichen Hochzeitsmesse in der Stadthalle am Start sein.

Etliche Werbetransparente hatte er dafür in Braunschweig an Zäunen angebracht. Doch am Mittwoch meldete er empört, dass alle zwölf Transparente (3 Meter x 1,5 Meter) gestohlen worden seien. Beinhorn: Kurzfristiger Ersatz bis zur Messe ist nicht mehr möglich „Sie hatten einen Materialwert von mehr als 1500 Euro“, beklagt er. „Gleichzeitig waren sie der wichtige Werbeträger für über 70 Aussteller und für viele heiratswillige Paare!“ Eine kurzfristiger Ersatz bis zur Messe in zwei Wochen sei nicht mehr möglich. „Für sachdienliche Hinweise und für die Wiederbeschaffung der Transparente ist eine Belohnung von 1000 Euro ausgesetzt“, sagt Beinhorn. „In diesen schweren Zeiten haben die regionalen Aussteller auf der 30. Hochzeitsmesse eine große Hoffnung, durch ihre Teilnahme wieder neue Kunden zu erreichen und ihr Geschäft am Leben zu erhalten. Sie vertrauen uns als Veranstalter, dass wir für diese Messe eine gute Werbung garantieren.“

cos