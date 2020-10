Schweres Gerät ist zwischen der Braunschweiger Weststadt und Timmerlah im Einsatz. Bagger und Raupen wühlen sich ins Erdreich, um ein ganz besonderes Regen-Rückhaltebecken auszuheben. Wissenschaftler wollen dort wissen: Wie kann kostengünstig verhindert werden, dass Mikroplastik und Biozide mit dem Regenwasser in unsere Flüsse gespült werden?

Damit kein Missverständnis entsteht: Aus der Luft kommen die Schadstoffe nicht. „Sie kommen tatsächlich erst auf den letzten Metern ins Regenwasser“, erklärt Dr. Aslan Belli, Projektleiter bei der Stadtentwässerung Braunschweig „Biozide werden beispielsweise aus Fassaden ausgewaschen, die damit vor Algenbefall geschützt sind. Mikroplastik ist vor allem durch Reifenabrieb verursacht, den der Regen von den Straßen in die Kanäle spült.“

Schadstoffe gelangen in die Flüsse

An der Timmerlahstraße werden nun rund eine Million Euro Forschungsgelder investiert. Ende des Jahres soll das Becken bereits fertig werden und die Forschung beginnen. Untersucht werden spezielle Anlagen, die Mikroplastik und Biozide aus dem Regenwasser filtern. Beteiligt sind unter anderem auch die Städtentwässerungen Hannover und Hildesheim, der Fachbereich Umwelt und Stadtgrün Hannover sowie die Institute für Siedlungswasserwirtschaft der Leibniz Universität Hannover und der TU Braunschweig. Eingebettet ist die Untersuchung in das Forschungsvorhaben „TransMiT“ des Bundesforschungsministerium. Das Projekt in der Weststadt ist nur eins von insgesamt zehn Teilvorhaben.

Das Forschungsbecken wird an der Timmerlahstraße gebaut. Foto: Jürgen Runo

Welches Problem mit der Anlage am Rande der Weststadt gelöst werden soll, erklärt Belli so: „Noch fehlt eine praktikable Lösung, um Mikroplastik und Biozide wieder aus dem Niederschlagswasser zu entfernen. Die Stoffe werden bisher noch gar nicht in der Regenwasser-Behandlung berücksichtigt.“ Der Weg der Forschung sei, so Dr. Katrin Bauerfeld von der TU Braunschweig: „Zunächst ermitteln wir, wie stark das Regenwasser überhaupt belastet ist – und wie sich die Belastung im Stadtgebiet unterscheidet. So finden wir dann im Idealfall die Hotspots der Verunreinigung.“

Das Regen-Rückhaltebecken in der Weststadt, es soll etwa 70 mal 90 Meter messen, wird so zum Ort der Forschung. Bauerfeld: „Dafür wird ein Teil des Beckens als bepflanzter Bodenfilter realisiert.“ Das Forschungsfeld sei groß: „Zusätzlich dazu soll der Betrieb hinsichtlich des Rückhalts von Bioziden und Mikroplastik optimiert werden. Dazu kommen unterschiedliche Filterschichten, verschiedene Bepflanzungen und Betriebsweisen. Zum Beispiel mit Austrocknen oder dauerhaftem Stau an einer weiteren, kleineren Versuchsanlage als Test. Aus den Ergebnissen leiten wir dann Handlungsempfehlungen ab, wie sich Regenwasser besser aufbereiten lässt.“

Neubauten werden angepasst

Bis März 2022 werden die wissenschaftlichen Untersuchungen dauern. Den konkreten Nutzen der Forschung beschreibt Bauernfeld so: „Es geht auch darum, bestehende Anlagen weiterzuentwickeln – inklusive konkreter Tipps, wie das gelingen kann. Deswegen sind auch viele Partner beteiligt – aus Forschung und Wissenschaft genauso wie von Seiten der Betreiber.“

Konkret hieße das für Braunschweig, so Timo Weichsler, kommissarischer Abteilungsleiter Stadtentwässerung: „Es werden Umwelt- und insbesondere Gewässerbelastungen minimiert. Die Stadt Braunschweig zieht zudem einen positiven ökologischen Nutzen aus der Anlage, und es ergeben sich viele positive Effekte aus der Zusammenarbeit mit der Forschung. Die neuen Erkenntnisse werden künftigen gewässerbaulichen Anlagen zugute kommen.“