Braunschweiger Marderschutz Gomago 210.000 Mal verkauft

Vier Wochen ist es her, dass der Braunschweiger Klaus Skottki für seinen Marderschutz Gomago einen Deal in der Fernsehshow „Die Höhle der Löwen“ bekam. Und schon haben sich die Umsätze, die in den drei Jahren zuvor im niedrigen bis mittleren vierstelligen Bereich lagen, vervielfacht. „Wir haben mehr als 210.000 Dosen verkauft und mehr als sechs Millionen Euro Umsatz gemacht“, sagte Ralf Dümmel, der in Skottkis Erfindung investierte.

80.000 Euro wollte Skottki für eine 20-prozentige Beteiligung an einer noch zu gründenden Firma, als er seine Idee in der Sendung Mitte September vorstellte. Dümmel stieg ein. Seine Firma sprach in der Folge von einer Vertriebskooperation. In der aktiven Rolle wollte Skottki den Weg nicht weiter gehen, sagte er unserer Zeitung. Wie genau die Vereinbarungen lauten, darüber haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Für Skottki war aber klar: Mit 70 Jahren weitere fünf bis acht Jahre in den Aufbau einer Firma zu investieren, sei eine zu große Verpflichtung gewesen. Das Gesicht von Gomago habe er aber bleiben wollen. Und so trat er am Montag erneut in der Sendung auf.

Test im Wildpark Eekholt bestätigt: Gomago funktioniert

Dümmel und Skottki berichteten darin von dem überragenden Erfolg des Produkts. „Das ist ein Traum. Ich hätte das in 30 Jahren nicht ansatzweise geschafft“, sagte Skottki. Dass der Marderschutz überzeugt, davon hatte sich Dümmel selbst überzeugen wollen. Skottkis Produkt vertreibt den Marder mit seinen eigenen Waffen, einem Duftstoff. Es schadet ihm nicht, es hält ihn nur fern. „Ich mag Klaus sehr, sehr gerne. Und dass das Produkt funktioniert, hat Klaus mehrmals mit großem Erfolg getestet.“ Trotzdem habe er es noch einmal testen wollen, sagt Dümmel. Und so ist in Kooperation mit dem Wildpark Eekholt in Schleswig-Holstein ein vierwöchiger Versuch angelegt worden, begleitet von Dr. Hans-Heinrich Krüger, der über Marder seine Doktorarbeit geschrieben und viele Jahre im Otterzentrum Hankensbüttel gearbeitet hat.

Braunschweiger holt sich einen Deal in der Höhle der Löwen

In einem Parcours im Wildpark Eekholt bekamen die Marder zwei Wege zur Auswahl, an deren Ende Futter zu finden war. Ein Weg, war mit dem Duftstoff Gomago bestückt, der andere nicht. Die Marder mieden den Gang mit dem Gomago-Duftstoff. Krüger sagte: „Das hat schon überrascht, weil Marder sehr intelligente Tiere sind. Die lassen sich nicht durch jeden Geruch irritieren.“ Dümmel zeigte sich begeistert: „Die Gründer können nicht nur von uns viel lernen. Wir lernen auch viel von den Gründern.“