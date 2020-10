Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen hatte die Gewerkschaft Verdi am Dienstag in Braunschweig erneut zum Warnstreik aufgerufen. Es war der dritte innerhalb von zwei Wochen.

An einer Kundgebung auf dem Schlossplatz beteiligten sich rund 250 Beschäftigte – unter anderem von der Stadtverwaltung (zum Beispiel Grünbereich sowie Soziales und Gesundheit), der Stadtbad GmbH, von BS Energy, Alba, der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt und der Deutschen Rentenversicherung, von der Arbeitsagentur und vom Städtischen Klinikum. Zum ersten Mal waren auch die Beschäftigten der städtischen Kitas aufgerufen, sich am Streik zu beteiligen. Einige Kitas sollten geschlossen bleiben.

Verdi fordert monatlich mindestens 150 Euro

Bei der Auseinandersetzung geht es um die Gehälter von bundesweit rund 2,3 Millionen Beschäftigten. Verdi und der Deutsche Beamtenbund fordern eine Lohnerhöhung von 4,8 Prozent, monatlich aber mindestens 150 Euro mehr. Für Auszubildende soll es 100 Euro mehr geben.

Die Arbeitgeber haben bislang noch kein Angebot vorgelegt. Der Verhandlungsführer der Kommunen, der Lüneburger Oberbürgermeister Ulrich Mädge (SPD), hatte die Lohnforderungen der Gewerkschaften als „völlig illusorisch“ bezeichnet. Angesichts der Corona-Krise hätten die Gemeinden große Finanzsorgen.

Wie Verdi-Bezirksgeschäftsführer Sebastian Wertmüller bei der Kundgebung mitteilte, haben die Arbeitgeber nun für Donnerstag, 15. Oktober, ein Angebot angekündigt. Die Gewerkschaft werde dieses Angebot bewerten und dann entscheiden, ob vor der nächsten Verhandlungsrunde am 22. Oktober weitere Warnstreiks anstehen. Der Verdi-Bundesvorsitzende Frank Werneke hatte deutlich gemacht, dass insbesondere die Beschäftigten mit unteren und mittleren Einkommen profitieren sollten.

Jugendvertretung VW: „Eure Arbeitsplätze sind unverzichtbar!“

Auf dem Braunschweiger Schlossplatz war die Stimmung klar: „Eure Arbeitsplätze sind unverzichtbar!“, rief zum Beispiel Victoria Kolczak von der Jugend- und Auszubildendenvertretung von Volkswagen Braunschweig den Streikenden zu. „Ihr gebt jeden Tag alles dafür, dass alltägliche Leben am Laufen zu halten. Das sollte über eine Anhebung des Entgelts wertgeschätzt werden.“ Auch die unbefristete Übernahme von Auszubildenden und dualen Studenten dürfe keine Frage sein.

Bezirksgeschäftsführer Wertmüller machte deutlich: „Die Welt des Öffentlichen Dienstes besteht nicht nur aus Kitas und ÖPNV!“ Oft weniger im Mittelpunkt, aber genauso wichtig seien beispielsweise die Ver- und Entsorger, die Beschäftigten in den Bau- und Betriebshöfen, die Sachbearbeiter bei Jobcentern und in der Arbeitsverwaltung sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in kommunalen Krankenhäusern.

Falken: „Es ist Zeit für eine radikale Wende“

Eine Vertreterin der Sozialistischen Jugend (Falken) wies insbesondere auf „Care-Arbeit“ hin, also auf Pflege- und Sorgearbeit in Pflegeheimen, Kitas und Krankenhäusern. Diese werde vor allem von Frauen ausgeübt – zusätzlich zum privaten Kümmern um Kinder oder pflegebedürftige Eltern. „Auf dieser schlecht oder nicht bezahlten Arbeit baut unsere Gesellschaft auf“, sagte sie. Es sei Zeit für eine radikale Wende. „Streik ist die einzige Möglichkeit, Sand ins Getriebe dieses ausbeutenden Systems zu streuen!“

Frederik Knigge, Auszubildender am Städtischen Klinikum Braunschweig, betonte: „Wir Auszubildenden wollen uns nicht abspeisen lassen!“ Erstmals waren am Dienstag bundesweit Azubis aufgerufen, sich am Warnstreik zu beteiligen. Unterstützung kam auch vom Jugendring Braunschweig.

Zimmermann: „Wertschätzung zeigt sich vor allem am Lohn“

Verdi hatte außerdem Politiker zu der Kundgebung eingeladen. Sie waren gebeten, sich zur Tarifforderung zu äußern – denn letztlich entscheiden sie über die öffentlichen Haushalte und damit auch darüber, wie der Öffentliche Dienst finanziert wird. Zugesagt hatte unter anderem die Bundestagsabgeordnete Pia Zimmermann (Linke).

Ihr zufolge ist die Forderung der Beschäftigten mehr als berechtigt. Offensichtlich hätten einige Verantwortliche ihre Sonntagsreden der vergangenen Monate vergessen, in denen immer wieder die systemrelevanten Berufen gelobt worden seien, so Zimmermann. „Wertschätzung zeigt sich vor allem am Lohn. Ihr haltet den Laden am Laufen! Wir müssen als Gesellschaft über euren Lohn reden, weil uns eure Arbeit mehr wert sein muss. Und natürlich ist jetzt der richtige Zeitpunkt für eure Forderung.“

Bratmann: „Es ist völlig richtig, dass ihr hier steht!“

Stefan Wenzel, Landtagsabgeordneter der Grünen, betonte, dass viele Beschäftigte des Öffentlichen Dienstes in den vergangenen Monaten mehr gearbeitet hätten als zu normalen Zeiten. „Das hat mit dazu beigetragen, dass wir bisher besser durch die Krise gekommen sind als andere.“ Die Arbeitgeber müssten nun endlich ein Angebot vorlegen.

Dieselbe Forderung erhob auch Christoph Bratmann, Landtagsabgeordneter und Vorsitzender der SPD-Ratsfraktion in Braunschweig. „Die Zeit der Corona-Pandemie darf keine gewerkschaftsfreie Zeit sein oder frei von Arbeitskämpfen. Es ist völlig richtig, dass ihr hier steht!“, sagte er. Die finanzielle Bewältigung der Pandemie koste den Bund dreistellige Milliardenbeträge und auch für Braunschweig seien es einige Millionen Euro. Aber man dürfe das nicht durch Einsparungen glattbügeln – und auch nicht auf dem Rücken der Beschäftigten im Öffentlichen Dienst. „Es braucht endlich ein akzeptables Angebot“, so Bratmann. „Das hat mit Respekt und Wertschätzung zu tun.“