Es gibt einen weiteren Corona-Fall an einer Braunschweiger Schule.

Corona-Fall an der Braunschweiger Otto-Bennemann-Schule

In der Otto-Bennemann-Schule werden nach einem am Wochenende gemeldeten Positivfall am heutigen Montag die Schülerinnen und Schüler einer Berufsschulklasse sowie eine Lehrkraft auf Covid-19 getestet.

Die Betroffenen stehen im Austausch mit dem Gesundheitsamt, sind als Kontaktperson 1 eingestuft worden und dementsprechend in 14-tägiger Quarantäne. Das teilte die Stadt am Montag mit.

Kinder weiter in Quarantäne

„Durch das Einhalten von ausreichenden Abständen konnten Quarantänemaßnahmen bei weiteren Personen vermieden werden. Alle betroffenen Kinder aus dem Stephanus-Kindergarten, die als Kontaktperson 1 gelten, wurden negativ auf das Virus getestet. Bis Ablauf der 14 Tage befinden sie sich dennoch weiterhin in Quarantäne“, heißt es in der Mitteilung weiter.

An weiteren Schulen und Kitas sind die Testungen abgeschlossen

An den weiteren Schulen und Kindertagesstätten, in denen Positivfälle auftraten, namentlich die Heinrich-Büssing-Schule und das Gymnasium Christophorus-Schule, das Wilhelm Gymnasium sowie die Kindertagesstätte Christian-Friedrich-Krull-Straße, sind die Testungen in den jeweiligen Kohorten beziehungsweise Einrichtungen abgeschlossen.

Weitere Fälle seien dort nur vereinzelt festgestellt worden. Die betroffenen Jahrgänge an den Schulen werden nach Ablauf der Herbstferien alle wieder in den Unterricht zurückkehren können. In der Kita Christian-Friedrich-Krull-Straße läuft für alle Kinder die 14-tägige Quarantäne weiter.

red