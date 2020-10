Braunschweiger Hagenmarkt: Ohne Rasen zu viel Staub?

Andrea Schmidt möchte „ihren“ Hagenmarkt eigentlich nicht missen. Die Inhaberin des „Café Schmidt“ an der Hagenbrücke hält nicht viel davon, dass der Rasen rund um den Heinrichsbrunnen einer sogenannten wassergebundenen Deckschicht weichen soll: einer Grandbefestigung wie beispielsweise auf dem Magnikirchplatz, sie besteht aus einem Mineralgemisch gebrochenen Natursteinmaterials und würde den Platz künftig besser begehbar machen.

Auch Großstädte, meint Andrea Schmidt, benötigten Grünflächen, nicht nur für die Menschen. „Es gibt auch viele Tiere, die das brauchen. Die haben wir bald nicht mehr, wenn das so weiter geht.“ Das Grün um den Brunnen herum, findet sie, strahle „Wärme“ aus. Und überhaupt: Einerseits verbiete die Stadt Grundstückseigentümern, ihre Vorgärten zu zu schottern, andererseits mache sie das aber selbst auch.

Andere Kritiker wie Bernd Schroers, Inhaber einer Werbeagentur am Hagenmarkt, sind der Meinung, mit dem Hagenmarkt werde ein weiterer Platz in der Innenstadt dauerhaft „versiegelt“. Rasen leiste zudem einen Beitrag zur Lärmminderung an dieser stark befahrenen Kreuzung. In trockenen Sommern bilde sich kein Staub.

Was sagt Göthe?

Die Debatte um den Hagenmarkt-Rasen nimmt Fahrt auf. Während die einen sagen: So ein innerstädtischer Rasen wie am Hagenmarkt sei nahezu „einzigartig“ in deutschen Großstädten und deshalb erhaltenswert, sehen andere keinen Grund, ihn zu erhalten. Wie Anlieger Andreas Göthe, Inhaber der Fleischerei-Imbiss-Filiale an der Ecke Casparistraße. Der Rasen, findet er, sehe ein „bisschen ungepflegt“ aus und er werde vornehmlich von Hunden und Tauben genutzt. Eine wassergebundene Decke sei da flexibler nutzbar. Beispielsweise für mehr Außengastronomie an den Rändern des innerstädtischen Carrees. Eine solche Erweiterung sei für Goethe indes kein Thema. Ein Grund: die fehlenden Gäste-Toiletten, die man nicht anbieten könne.

Was meint das „Süße Leben“?

Zu den „Rasen-Rettern“ zählt sich auch Alfons Markiewicz nicht, Inhaber der Konditorei „Süßes Leben“ an der Casparistraße. In den 70 Jahren, die er am Hagenmarkt lebe und arbeite, habe er viele Gesichter des Platzes erlebt, sagt er. Umso mehr habe es ihn gefreut, dass nach dem Ende der „Bewaldung“ eine sehr konstruktive Diskussion zur Erneuerung des gesamten Bereichs zustande gekommen sei. „Das Ergebnis kann sich sehen lassen und ergibt ein städtebaulich abgerundetes Bild eines in jeder Hinsicht zeitgemäßen großstädtischen Platzes.“ Er habe sich informiert: Nach Meinung von Fachleuten sei die Technik bei der wassergebundenen Deckschicht inzwischen so weiter entwickelt, dass ein ausreichender Abfluss des Regenwassers gewährleistet sei.