Braunschweig. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu einem Fall in Timmerlah. Dort haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten gesprengt.

Diebe sprengen Zigarettenautomaten in Timmerlah

Unbekannte Täter haben in Timmerlah einen Zigarettenautomaten gesprengt. Wie die Polizei meldet, wurde am frühen Montagmorgen gegen 4.30 Uhr ein 73-jähriger Braunschweiger durch einen lauten Knall geweckt. Als er aus dem Fenster sah, konnte er sehen, dass der auf dem Nachbargrundstück angebrachte Zigarettenautomat zerstört war. Der Mann informierte die Polizei.

Heftige Detonation

Die Beamten stellten laut Polizeibericht fest, dass der Automat mit einem unbekannten Sprengmittel gesprengt worden war. „Die Detonation war so heftig, dass ein in der Nähe geparktes Auto stark beschädigt wurde. Ein Zaun wurde ebenfalls zerstört. Auf dem Boden fanden sich diverse Zigarettenschachteln und Kleingeld“, heißt es in dem Bericht weiter.

Wer hat etwas bemerkt?

Ob die Täter Zigaretten und auch Bargeld gestohlen haben, müsse nun geprüft werden. Die Polizei sucht nach Zeugen der Tat. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst entgegen: (0531) 476-2516.

red