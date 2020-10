Nordkorea/Südkorea, Indien/Pakistan, Spanien/Marokko, Nordirland/Irland, Israel/Gaza, Zypern, Syrien, Deutschland (bis 1989) und, und, und – Grenzen und Grenzerfahrungen, Teilung, Flucht, Vertreibung sind elementare Erfahrungen der Abgrenzung und des Konflikts, ja, auch des Hasses.

Im Jahr 2020, vermitteln Dompredigerin Cornelia Götz und Pastorin Sabine Dressler an diesem Abend im Dom in verteilten Sprechrollen, existierten etwa fünf Mal so viele Grenzen wie noch 1989. Damit nicht genug: 60 neue Mauern, Zäune und Absperrsysteme wurden seitdem weltweit hochgezogen. „Die Welt schottet sich ab.“

Grenzen und Mauern sollen überwunden werden

Und als sei auch das noch nicht genug, so vermitteln die beiden Pfarrerinnen in einem neuen Gottesdienstformat, da ziehen all die Mauern jetzt auch noch verstärkt in die Köpfe hinein. „Gated communities“ entstünden überall, Binnen-Mauern zwischen arm und reich, weiß und farbig, eingezäunte, abgeschottete Quartiere, umzäunte Lager, geschlossene Gesellschaften hüben wie drüben.

Klar, dass die Botschaft an diesem Abend darauf aus ist, Grenzen und Mauern zu überwinden, Menschen sich wieder aufeinander einlassen zu lassen, auch im Sinne eines menschenverbindenden Geistes des Spiritualität, das hatten wir nicht anders erwartet.

Anfang November gibt es die nächste Abendandacht

Nach Monaten der Pandemie mit all ihren Irrungen und Wirrungen, auch nach Monaten der Auseinandersetzung mit den Folgen einer Krise, die unser gesamtes Leben verändert, halte man es doch nun für dringend angebracht, „auch andere politische und gesellschaftliche Themen wieder ins Gebet zu nehmen“, hatte die Dompredigerin zuvor erklärt. Flüchtlinge, Migration, Mobilität, Nachbarschaft, Klima, Aufrüstung, Sprache, Wohnen, Feindbilder, Einsamkeit, Gerechtigkeit …Das alles eben. Und darum halt gerade jetzt ein neues Gottesdienstformat: „Die Dinge beim Namen nennen – Vor Gott bringen, was wir nicht übersehen wollen.“

Nun wird man nicht behaupten wollen, dies sei zuvor nicht auch schon des öfteren geschehen. Dennoch ist die politische Abendandacht, die in der vergangenen Woche zum ersten Mal im Dom stattfand, ein wichtiges Signal. Rütteln an den Zäunen, auch mal drüberklettern. Anfang November soll es die nächste Abendandacht dieser Art im Dom geben.