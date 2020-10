Radfahren soll in Braunschweig attraktiver und sicherer werden. Die Fahrrad- und Umweltverbände schlagen vor, die Erreichbarkeit der Innenstadt durch zwei sogenannte Velorouten zu verbessern.

Velorouten – die gibt es in Braunschweig bislang noch nicht. Gemeint sind damit Rad-Verbindungen, die so attraktiv sind, dass sie besonders viele Radfahrer nutzen: Hauptverkehrs-Routen für den Radverkehr mit besonderer Ausschilderung und nicht nur stellenweise, sondern überall gut zu fahren.

Hannover ist Vorreiter

Vorreiter in Niedersachsen ist Hannover. Dort sind zwölf Velorouten geplant. Im Herbst 2021 soll die erste Veloroute der Landeshauptstadt fertig sein. Vier provisorische Velorouten sollen bereits im Sommer 2021 eröffnet werden.

Ziel dieser besonderen Radweg sei, so Jens Schütte (ADFC): „Ob Acht- oder Achtzigjährige – alle sollen sich auf den Velorouten sicher fühlen und diese Wege gern fahren.“ Die Vorschläge der Fahrrad-Initiativen liegen bereits den Ratsfraktionen vor. Denn: Kostenlos wird es die neuen Velorouten nicht geben. Es muss also Geld in den Haushalt eingestellt werden, damit im nächsten Jahr auch in Braunschweig gebaut werden kann.

Rund neun Kilometer sind die Strecken lang

Insgesamt geht es um zwei je 4,5 Kilometer lange Strecken im Osten und Westen der Stadt. Genauer: um die Verbindung vom Raffturm bis zum Altstadtmarkt sowie um die Verbindung Schöppenstedter Turm zum Schlossplatz.

Die Veloroute im Westen soll vom Raffturm zum Altstadtmarkt führen. Foto: Jürgen Runo

Das Gute sei, so Leonard Pröttel (MoveBS): „Velorouten sind keine Mammut-Projekte wie ein Straßenbahn-Bau. Sie lassen sich vergleichsweise einfach einrichten.“ Für die Veloroute im Westen heißt das: Madamenweg, Am Hohen Tore und Sonnenstraße werden auf gesamter Länge zu Fahrradstraßen.

Die Idee nimmt Pläne der Bauverwaltung auf. Denn wenn demnächst die Sidonienbrücke abgerissen wird, müssen Hunderte von Radfahrern ohnehin über den Madamenweg und die Sonnenstraße umgeleitet werden. Zudem zeigte eine Untersuchung der Umweltverwaltung, dass der Verkehrslärm auf Madamenweg und Sonnenstraße besorgniserregend hoch ist.

Damit die Veloroute sicher wird, müssten beide Straßen vom Durchgangsverkehr entlastet werden. Heißt: Die Okerbrücke Madamenweg wird gesperrt. Pröttel: „Sicherheit für Radfahrer stellt man nicht her per Verbotsschilder, an die sich niemand hält. Die Sperrung muss mit versenkbaren Pollern erfolgen. Das funktioniert weltweit problemlos – warum sollte das ausgerechnet in der Stadt der Wissenschaft nicht funktionieren?“

Umbau auch der Wallring-Kreuzung

Bei der Gelegenheit soll auch gleich die Kreuzung mit dem Wallring umgebaut werden. Der Wallring ist dort Fahrradstraße. Verkehrsinseln sorgen jedoch dafür, dass Radfahrern die Möglichkeit der problemlosen Durchfahrt genommen wird.

Im Osten Braunschweigs soll die Route vom Schöppenstedter Turm zum Schlossplatz führen. Foto: Jürgen Runo

Ganz anders die Situation im Osten der Stadt: „Entlang der Helmstedter Straße gibt es bereits breite Radwege. Allerdings von höchst unterschiedlicher Qualität“, so Hans-Jürgen Voß (VCD). Nachbesserungen werden aber auch am Marienstift nötig. Dort wurde gerade erst der Elise-Averdieck-Platz angelegt. Er wirkt wie eine Barriere, die die Helmstedter Straße trennt. Voss: „Es muss deutlicher werden, dass der Weg für Radfahrer in die Innenstadt nicht etwa in Richtung Stadthalle und Leonhardstraße, sondern weiter über die Helmstedter Straße führt.“ Die Verwaltung soll zudem Lösungen erarbeiten, wie die Museumstraße für Radfahrer sicher wird.

Dass die Velorouten bis an die Stadtgrenze führen sollen, erklärt Schütte so: „Von den Velorouten sollen auch Radfahrer aus Richtung Vechelde und Lamme sowie aus Richtung Cremlingen und Sickte profitieren. Die Velorouten sollen auch ein Angebot an Pendler sein.“