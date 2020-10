Rechte attackieren Mitglied der „PARTEI“ in Braunschweig

Der Vorsitzende der Partei „Die PARTEI“ ist am in der Nacht auf Sonntag in der Braunschweiger Innenstadt Opfer einer Körperverletzung und Bedrohung geworden (Symbolbild).

Der Vorsitzende der Partei „Die PARTEI“ ist am in der Nacht auf Sonntag in der Braunschweiger Innenstadt Opfer einer Körperverletzung und Bedrohung geworden. Wie die Polizei am Montag mitteilt, traf der 32-Jährige gegen 1.30 Uhr am Friedrich-Wilhelm-Platz auf zwei Angehörige des rechten Spektrums, die ihn verbal bedrohten und ihm schließlich einen Faustschlag ins Gesicht versetzten.

Polizei nimmt Tatverdächtigen in Gewahrsam

Überdies wurde das Mobiltelefon des Mannes beschädigt. „Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen vor Ort und konnte den Tatverdächtigen zu der Körperverletzung in Gewahrsam nehmen“, heißt es im Polizeibericht. Den zweiten Tatverdächtigen fanden die Polizisten schließlich kurze Zeit später in einer nahe gelegenen Kneipe. Er erhielt einen Platzverweis für die Braunschweiger Innenstadt. Die Polizei hat gegen die beiden Verdächtigen Strafverfahren eingeleitet.

Partei „Die PARTEI“ bedankt sich bei couragierten Braunschweigern

Die Partei selbst schreibt in einer Pressemitteilung: „Das offen aggressive Auftreten der Nazis ist erschreckend. Die PARTEI Braunschweig ist darüber unfassbar schockiert und positioniert sich erneut gegen rechte Hetze, faschistisches Gedankengut sowie körperliche Gewalt. Nazis haben in Braunschweig und auch überall anders nichts zu suchen. Auch nicht nachts betrunken in Kneipenstraßen. Natürlich machen solche Taten Angst, dies war nicht die erste Bedrohung unseres Mandatsträgers. Das beherzte Eingreifen von Unbeteiligten zeigt jedoch, wie couragiert die Braunschweiger Zivilgesellschaft ist.“

feu