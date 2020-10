Blöder kann’s kaum laufen. Jahrelang geplant, Mittel organisiert, investiert, gebaut – und ein halbes Jahr nach Eröffnung war das neue Doppel-Veranstaltungszentrum Westand/Kufa am Westbahnhof schon wieder dicht. Zukunftsaussichten – ungewiss, je nach Verlauf und Dauer der Corona-Pandemie.

Doch sowohl das privat betriebene Westand als auch das von der Stadt unterstützte Soziokulturzentrum Westand haben in der Krise neue Ideen entwickelt. Davon erzählten die Geschäftsführer Manfred Neumann (Westand) und Markus Wiener (Kufa) am Samstagnachmittag beim gemeinsamen Hoffest mit Bands, Jonglageshow, Kinderaktionen und Leckereien. Der erweiterte Vorplatz vor dem Gebäude war gut besucht.

Hamburger Musical-Stars produzieren für Braunschweig

Im Dezember will sich das Westand mit der musikalischen Komödie „Bürobiester“ als Musical-Theater etablieren. Die Autorinnen Franziska Kuropka und Kathi Damerow sind bekannte Darstellerinnen aus dem Hamburger Schmidt-Theater. Sie hätten das Stück eigens für Braunschweig entwickelt und würden auch mitwirken, sagt Neumann, gemeinsam mit dem gebürtigen Braunschweiger Musical-Star Mario Saccoccio („Aladin“) und Sarah Matberg, die zuletzt in Florian Battermanns Corona-Schwank „Ich hasse dich – heirate mich“ im Garten des „Heinrich“ zu sehen war. Über sie kam auch der Kontakt zum Westand zustande.

Das Musical über eine aus dem Ruder laufende Firmenfeier soll vom 4. Dezember an an zahlreichen Terminen im Westand laufen, das dafür auch besonders eingerichtet wird. Das Publikum, rund 150 Zuschauer sind zulässig, werde „an liebevoll gestalteten Schreibtischen“ platziert, dazu gebe es ein passendes gastronomisches Angebot. Schlage die Produktion ein, werde das technisch top ausgestattete Westand in Zusammenarbeit mit den Hamburger Branchengrößen immer mal wieder als temporäres Musicaltheater dienen. „Auf diese Idee wären wir ohne Corona nicht gekommen“, sagt Neumann.

Pop-Konzertgeschäft ist „praktisch tot“

Die Geschäftsführer Manfred Neumann (vorne) und Markus Wiener beim gemeinsamen Hoffest von Westand und Kufa. Foto: Florian Arnold

Mit neuen Ideen will der 59-Jährige das Beste aus der Krise machen, die das Westand natürlich auch vor große Probleme stellt. Das Rock- und Pop-Konzertgeschäft sei derzeit „praktisch tot“, und Neumann glaubt auch nicht, dass es so schnell wieder anläuft, selbst wenn Anfang nächsten Jahres ein Impfstoff kommen sollte. „Das Problem ist die Planungsunsicherheit. Tourneen brauchen mindestens ein halbes Jahr Vorlauf. Wir haben kaum neue Buchungsanfragen von Agenturen, Termine werden eher weiter nach hinten verschoben.“ Kleinere Konzerte regionaler Künstler oder etwa der Jazz-Initiative werde es aber gelegentlich geben.

Gut nachgefragt sei immerhin der Saal des Westands, von Verbänden, Gewerkschaften und Firmen etwa, die für Eigenveranstaltungen, Workshops und Seminare aus Corona-Sicherheitsgründen große Räume brauchen. Im direkt benachbarten Soziokulturzentrum Kufa sei das ähnlich, sagt Geschäftsführer Markus Wiener. Hier hat unter anderem die Städtische Musikschule Räume für ihren Unterricht neu angemietet. Die Herausforderung durch Corona habe auch das Team von fünf Hauptamtlichen und einem guten Dutzend aktiven Ehrenamtlichen enger zusammenwachsen lassen, erzählt Wiener. „Wir lernen ständig dazu und ziehen an einem Strang“.

„Rhythm & Snacks“ kommt an

Sobald das nach dem Lockdown im Frühjahr möglich gewesen sei, habe man am Wochenende auf dem Hof Formate wie „Rhythm & Snacks“ mit kleinem Musikprogramm angeboten, die gut angenommen worden seien. „Man spürt, dass die Leute Hunger auf Kultur und Begegnung haben“, sagt Wiener. So soll es weitergehen, solange das Wetter mitspielt. Parallel gibt es auch wieder erste kleinere Veranstaltungen im Kufa-Saal, der gut zu belüften sei. 50 Zuschauer sind hier möglich. Am 23. Oktober etwa gastiert die Auschwitz-Überlebende Esther Bejarano mit einer musikalischen Lesung gemeinsam mit den Hip-Hoppern von Microphone Mafia.

Im Westand wurde zuletzt eine Woche lang auch die Braunschweiger Folge der RTL-Show „Shopping Queen“ produziert, erzählt Geschäftsführer Neumann. Der Saal sei technisch top ausgestattet und verfüge mittlerweile auch über ein eigenes Multimedia-System mit sieben Kameras. „Da arbeiten wir weiter dran. Künftig werden so auch Doppelvermarktungen von stark nachgefragten Konzerten als Live- und paralleles Streaming-Event möglich sein.“

Der Vorverkauf für „Bürobiester“ startet am 16. Oktober über westand.de