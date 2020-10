Der Täter flüchtete in Richtung flüchtete in Richtung Stobenstraße / John-F.-Kennedy-Platz.

Frau am Waisenhausdamm in Braunschweig beraubt

Am frühen Samstagmorgen wurde eine 54-jährige Frau Opfer eines Straßenraubes. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall an der Ersatzhaltestelle Waisenhausdamm in der Innenstadt. Ein Mann habe sie dort nach der Uhrzeit gefragt.

„In diesem Moment entriss diese Person dem Opfer das in der Hand gehaltene Smartphone und flüchtete in Richtung Stobenstraße / John-F.-Kennedy-Platz“, so die Polizei. Die Frau blieb unverletzt. Eine Fahndung nach dem Täter verlief bislang erfolglos. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter (0531) 476-2517 zu melden.

red