Braunschweiger CDU wählt Müller erneut als Bundestags-Kandidat

Alles wie gehabt: Wie bei den jüngsten fünf Bundestagswahlen geht der CDU-Kreisverband Braunschweig auch im September 2021 mit Carsten Müller als ihrem Direktkandidaten im Wahlkreis 50 (Braunschweig) ins Rennen. Von 81 stimmberechtigten Mitgliedern der Christdemokraten gaben am Freitagabend in Saal 6 des Astor-Kinos 57 ihre Stimme dem 50-Jährigen, der bereits seit 2013 Mitglied des Bundestags ist. Müller erhielt damit gut zwei Drittel der Stimmen, umgerechnet 70,4 Prozent.

Überraschend hatte sich mit Markus Dino Krengel am Abend der Wahlkreis-Mitgliedervollversammlung noch ein zweiter, in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannter Kandidat zur Wahl gestellt. Der 30-Jährige Braunschweiger ist erst seit vier Jahren, seit seiner Rückkehr in die Löwenstadt nach absolviertem Studium der Luft- und Raumfahrttechnik, Mitglied der CDU. Er arbeitet als Ingenieur beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt am Forschungsflughafen.

Krengel überzeugte bei der Wahl des Direktkandidaten mit einer frei gehaltenen Bewerbungsrede 24 der 81 Mitglieder so stark, dass sie ihm spontan ihre Stimme gaben – das sind 29,6 Prozent.

Müller ist bislang stets über die Landesliste in den Bundestag eingezogen

Carsten Müller war mit dem Ergebnis seiner Wahl zufrieden, wertete die nur gut 70 Prozent der Zustimmung unter den anwesenden Parteimitgliedern nicht als Affront oder Denkzettel. „Dass sich ein Gegenkandidat gemeldet hat, zeigt nur, dass wir als demokratische, basisorientierte Partei lebendig sind und nicht alles schon im Vorfeld austariert ist, wie viele immer denken“, meinte Müller gut gelaunt.

Er war bereits 2002, 2005, 2009, 2013 und 2017 als Direktkandidat der CDU Braunschweig angetreten, hatte bei allen fünf Wahlen allerdings bei den Erststimmen in Braunschweig gegen Carola Reimann (SPD) verloren, die daraufhin jeweils direkt in den Bundestag eingezogen war. Müller zog 2005, 2013 und 2017 aber über die CDU-Landesliste trotzdem in den Bundestag ein.

Reimann legte 2017 ihr Bundestagsmandat nieder, um im niedersächsischen Landeskabinett unter Ministerpräsident Stephan Weil Ministerin für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung zu werden. Sie geht daher also aller Voraussicht nach bei der Bundestagswahl 2021, die am 26. September stattfinden könnte, erstmals nicht gegen Carsten Müller ins Rennen.

Dieses Mal will die CDU das Direktmandat gewinnen

„Unser Ziel ist es jetzt, diesmal den Direktkandidaten für den Wahlkreis 50 zu stellen“, betonte Thorsten Köster, Fraktionsvorsitzender der CDU im Rat der Stadt Braunschweig und am Freitagabend bei der Kandidatenkür Versammlungsleiter. Er sprang damit für den stellvertretenden Kreisvorsitzenden Claas Merfort ein, der sich laut Carsten Müller derzeit in Quarantäne befindet.

Die CDU hatte die Wahl des Direktkandidaten erstmals in das Kino verlegt, um unter den geltenden Hygienebestimmungen möglichst vielen Mitgliedern die Möglichkeit der Wahl zu geben. Dass parallel zu der Mitgliederversammlung im Astor-Kino die Feier zum 30. Jahrestag der deutschen Einheit in der Stadthalle stattfand, „war zwar etwas unglücklich, weil viele CDU-Mitglieder sich entscheiden mussten, wo sie hingehen“, sagte Versammlungsleiter Köster. Die Einladung zur Wahlversammlung sei aber früher herausgegangen als die der Stadt zur offiziellen Einheitsfeier.