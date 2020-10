Corona-Fall in Braunschweiger Kita: Einrichtung geschlossen

Aufgrund der Infektion einer Erzieherin bleibt die Kita Christian-Friedrich-Krull-Straße bis auf Weiteres geschlossen. Wie die Stadtverwaltung am Freitagabend mitteilt, werden am Montag etwa 100 Kinder, Erzieherinnen sowie einige der Eltern auf eine Infektion mit Covid-19 getestet. Schon am Freitag seien die Kinder frühzeitig nach Hause geschickt worden. Die Kita-Leitung informiere in Kürze die Eltern über das weitere Vorgehen.

„Da es nicht möglich ist, sicher auszuschließen, dass einzelne Kinder während der Betreuung in den vergangenen Tagen auch Kontakt zu anderen Gruppen hatten, werden alle Kinder abgestrichen“, so die Stadtverwaltung. Wenn die Test-Ergebnisse vorliegen, werde entschieden, wann der Kita-Betrieb weitergehen könne. Für alle Betroffenen werde unabhängig vom Ergebnis der Testungen eine zweiwöchige Quarantäne gelten, da alle als K1-Kontakte eingestuft seien – das heißt, alle hatten enge Kontakte zu der Erzieherin. Corona in Braunschweig- Alle Fakten auf einen Blick Corona an Schulen Des Weiteren sind laut der Stadt bei den Tests im 10. Jahrgang des Wilhelm-Gymnasiums zwei weitere Infektionen festgestellt worden. Dies ziehe nun weitere Abstriche bei einem Teil Schülerinnen und Schüler nach sich, die bisher lediglich als Kontaktpersonen der Kategorie 2 galten. Das Gesundheitsamt werde sich am Montag bei den Betroffenen melden und das weitere Vorgehen und die Abstrichnahme besprechen. Sind deren Tests negativ, könnte der Jahrgang ab Mitte nächster Woche wieder den Unterricht aufnehmen. Mehr zum Thema Corona-Fall an der Braunschweiger Christophorusschule

