Derby gegen Hannover – Eintracht-Ultras bleiben wohl zu Hause

Bei den Aufstiegsfeierlichkeiten im Juli kam es im Magniviertel zu unschönen Vorkommnissen. Das will die Polizei am Samstag, dem Derby-Tag, verhindern.

Wenn am Samstag ab 13 Uhr, am Tag der deutschen Einheit, Zweitligist Eintracht Braunschweig im altehrwürdigen Niedersachsenstadion in Hannover gastiert, der heutigen HDI-Arena, gucken abertausende Eintracht-Fans, die gern dabei gewesen wären, buchstäblich in die Röhre. Daheim vor dem Fernseher oder in einer Kneipe. Der deutsche Fußballverband hat keine Gäste-Fans zugelassen, nur bis zu 9.800 Hannoveraner. Die Corona-Regeln wollen es so.

Damit ist auch klar: Unschöne Vorkommnisse wie beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Erzrivalen in der Landeshauptstadt im November 2013, als mit Tierkörperteilen geworfen wurde, wird es am Samstag nicht geben. Was erwartet Eintracht-Fans in Hannover? Die Hannoveraner Polizei wird ganz genau hinschauen. „Wir werden bei eventuell anreisenden Gäste-Fans darauf achten, dass die Corona-Abstandsregeln eingehalten werden“, sagt Natalia Shapovalova, Sprecherin der Polizeidirektion Hannover. Mit anderen Worten: Zusammenrottungen von Eintracht-Fans werden unverzüglich unterbunden – ob in der Stadt oder im Stadion. Man habe aber aktuell „keine Erkenntnisse über eine geplante Anreise, so Shapovalova. Gleichwohl handele es sich aus polizeilicher Sicht um ein „besonderes Ereignis“. Man bereite sich auf einen Einsatz vor und nehme eine „fortlaufende Lagebewertung“ vor, um dann an die jeweilige Lage angepasst zu entscheiden. Was planen die Ultras? Nach Informationen unserer Zeitung wird es am Spieltag keine „Aufwartung“ von Eintracht-Ultras in der Landeshauptstadt geben. Die Rahmenbedingungen hierfür seien einfach nicht da. Aufgrund der einzuhaltenden Mindestabstände sei es praktisch unmöglich, derzeit als Gruppe aufzutreten und zu bewegen. Selbst der sonst obligatorische Trainingsabschlussbesuch vor jedem Derby – zur mentalen Einstimmung der Spieler – müsse ausfallen. Die Szene sei nach den Vorkommnissen bei der Aufstiegsfeier Anfang Juli im Magniviertel vorsichtig geworden. Man werde andere Wege suchen, die Spieler zu erreichen, vor allem auch den vielen neuen, die das Derby maximal vom Hörensagen kennen, klarzumachen, um was es am Samstag geht. Vor allem seit Beginn der 1900er Jahre, als die Ultra-Bewegung aufkam und später in der neu gebauten Südkurve ihre Heimat fand, sind Derbys überaus brisant. Lesen Sie auch: Domi Kumbela- „Das war mein schönstes Derby“

Die Wurzeln des Derbys liegen in Magdeburg Wo schauen die Fans das Spiel? Das ist unklar. Fakt ist: es wird in einigen Fußballkneipen gezeigt, so unter anderem in der „Wahren Liebe“ am Stadion, im „Löwengarten“ im Prinz-Albrecht-Park, in der „Roots-Sportsbar“ neben dem Pressehaus, im „Movie“ in der Neuen Straße, im „Lindi“ am Bohlweg. Durchweg gemischtes Fan-Publikum schaut sich hier das Spiel an. Und die Ultras? Das ist die Frage. Im Fanhaus hinter der Südkurve sind, den Corona-Regeln geschuldet, maximal zehn Personen zugelassen. Zu wenig für die Stammbesatzung von Block 9. Es widerspreche auch dem Credo der Szene („Alle oder keiner“), dass im Fanhaus Einzelne zusammen kommen und schauen. Vermutlich treffe man sich in Wohnungen. Und die Polizei? Sie bereitet sich laut Polizeisprecher Dirk Oppermann auf einen „rein vorsorglichen Präventionseinsatz“ vor. „Das heißt, wir halten Kräfte vor für den Fall, dass es zu einem Problem kommt. Wir haben keine Hinweise auf etwas Geplantes, sind aber absolut in der Lage, auf alle Situationen reagieren zu können.“ Wobei die Einsatzkräfte „bis zu einem gewissen Punkt“ deeskalierend unterwegs sein werden, sollte es wie zuletzt im Juli zu Siegesfeierlichkeiten etwa im Magniviertel kommen. Sie weiß: Sobald sie gegen Einzelne vorgeht, die sich nicht benehmen können, kann die Lage schnell eskalieren.