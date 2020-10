Den Pendelverkehr von der Straße auf den Radweg bringen

Eins vorweg: Die topografischen Voraussetzungen fürs Fahrradfahren sind in Braunschweig äußerst günstig. Fast niederländisch. Was ihre Verkehrsforscher-Kollegen aus Aachen da zu berichten hatten, sagt Susanne Grüner. Schweißtreibende Höhenmeter. Als Ausrede kann das hier nicht gelten. Doch was hält die Braunschweiger dann davon ab, noch mehr aufs Rad zu steigen? Grüner, Psychologin und Doktorandin an der TU Braunschweig, hat das im Graduiertenkolleg „Social Cars“, an dem neben der TU auch die TU Clausthal, die Leibniz Universität Hannover und das Niedersächsischen Forschungszentrum Fahrzeugtechnik beteiligt sind, erforscht. Darin geht es um die Verbesserung des Straßenverkehrs in der Zukunft.

Susanne Grüner forscht dazu, unter welchen Umständen Radfahr-Pendler in Braunschweig noch häufiger aufs Rad steigen können. Foto: Privat

Und wenn wir an diese Zukunft denken, sagt Grüner, dann sei das Fahrrad nicht wegzudenken, insbesondere zu den Stoßzeiten. „Der Pendelverkehr ist der, der die Städte am meisten schmerzt“, sagt Grüner. Daher nahm sie sich die Radfahrpendler vor, die das Auto-Verkehrschaos entzerren können. Sie selbst sei Radfahrerin, fahre kaum Auto. „Ich finde schön, dass ich zu einem Thema forschen kann, das mir nah ist.“ Und so besann sie sich, nach dem Bachelor in Psychologie an der TU Braunschweig, einem Jahr in einer Personalberatung in Spanien und einem Master zu Kognition und Neuropsychologie in Wien auf eine Vorlesung in Verkehrspsychologie von Mark Vollrath an der TU Braunschweig. „Er sagte: Es ist wichtig, wann ein Navi mit dir spricht, damit es dich nicht ablenkt.“ Diese Überlegung beeindruckte. Sie begann zunächst zur Routenwahl von Autofahrern zu forschen und wechselte dann zum Feld der Radfahrforschung.

„Effizienz war unseren Probanden am wichtigsten“

„Ich wollte nicht untersuchen, wie wir die Menschen aufs Fahrrad bekommen, sondern wie wir diejenigen, die bereits Rad fahren dazu bewegen, noch mehr zu fahren.“ In einer Studie befragte sie rund 50 Braunschweiger Radfahrpendler zu ihren täglichen Routen und den Beweggründen, diese zu wählen. In einer anderen schickte sie weitere rund 50 Radfahrpendler in den Radfahrsimulator ihres Instituts, wo sie von Bildschirmen umgeben Wege unter unterschiedlichen Bedingungen zu bewältigen hatten.

„Die Effizienz auf ihren Wegen war unseren Probanden am wichtigsten“, sagt Grüner. Wie kommen sie am schnellsten an ihr Ziel? Die Teilnehmer hatten kurze Wege, durchschnittlich von bis zu fünf Kilometern zu fahren, vor allem in der Innenstadt Braunschweigs. Auf ihren Wegen dort hätten sie sich vornehmlich sicher gefühlt. Da dieses Grundbedürfnis gestillt war, rückte die Effizienz in den Fokus, sagt Grüner. Aber hier und da sei auch das Ringgleis statt einer anderen Straße gewählt worden, auch wenn das die Pendelstrecke verlängert habe.

Radfahrer wollen eigene durch Poller geschützte Radstreifen

Die Sicherheit also, unbedenklich ans Ziel zu kommen, sei die Grundvoraussetzung, damit mehr Menschen mehr mit dem Fahrrad fahren. „Wenn wir verstehen, wie eine optimale Radinfrastruktur aussehen soll und diese Erkenntnisse Einzug in die Praxis erhalten, kommen wir in der Verkehrswende ein gutes Stückchen weiter“, sagt Grüner. Sie hat genau das im Radsimulator untersucht. Vier Situationen waren die Probanden insgesamt eine Stunde lang ausgesetzt: Eine Tour auf einem durch Poller von der Straße getrennten Radweg und eine Tour auf einem ungeschützten Radfahrstreifen. Beide Situationen wurden einmal mit starkem und einmal mit wenig Verkehr durchfahren. „Dabei haben wir gesehen, dass die Art der Infrastruktur für das Wohlbefinden wichtiger ist als die Verkehrsdichte“, sagt Grüner. Das Befahren des durch Poller geschützten Radstreifens sei als weniger anstrengend empfunden worden. „Die Probanden fühlten sich sicherer, komfortabler und effizienter – mit hohem Verkehrsaufkommen und ohne.“ Die Teilnehmer hätten dort weniger über die Schulter blicken müssen, hätten ruhiger fahren können. „Jeder Blick weniger nach hinten ist ein Blick nach vorne.“ Anders auf dem ungeschützten Radweg: Dort hätten die Teilnehmer allen voran wegen der Autos viele Schulterblicke gemacht.

Grüners Handlungsempfehlung für die Stadtplanung: Fahrstreifen für Radfahrer reservieren und mit Pollern zum Autoverkehr absperren. Der Versuch, die Radfahrer sichtbar zu machen, in dem man ihnen beispielsweise an der Ampel auf der Fahrbahn vor den Autos einen Standstreifen gibt, sei nett. „Aber manche Menschen mögen das nicht, und daher machen sie es nicht.“ Es lohne zu handeln. „Allein durch die fehlenden Steigungen hat Braunschweig das Potenzial, noch fahrradfreundlicher zu werden.“