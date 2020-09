Braunschweig – Weiterer Schüler mit Covid-19 infiziert

Wie die Stadt mitteilte, wird wie zuletzt an der Ricarda-Huch-Schule das Gesundheitsamt in einem ersten Schritt ermitteln, wer unter den Schülerinnen und Schülern dieser Kohorte als Kontaktperson 1 beziehungsweise 2 gelten kann. Personen der Kategorie 1 erhalten dann Quarantäne-Auflagen und werden abgestrichen. Das organisiert das Gesundheitsamt. Kontaktpersonen der Kategorie 2 können dann zu gegebener Zeit wieder in den Unterricht zurückkehren.

Wann das sein wird, steht allerdings noch nicht fest. Zunächst gilt für alle Schülerinnen und Schüler dieser Kohorte, dass sie Zuhause bleiben und Kontakte vermeiden müssen. Das Gesundheitsamt wird sich voraussichtlich morgen telefonisch bei ihnen melden und alles weitere besprechen. Die beiden Schüler der Ricarda-Huch-Schule hatten sich unabhängig voneinander beim Vereinssport angesteckt. Das gilt auch für den jetzt infizierten Schüler, der in demselben Verein trainiert und sich kurzfristig hat testen lassen. Zudem hat das Gesundheitsamt die anderen Mannschaftsmitglieder getestet. Diese Ergebnisse werden in Kürze vorliegen. es ist nicht auszuschließen, dass weitere Infektionen vorliegen und damit auch weitere Schulen betroffen sein werden. Zum weiteren Vorgehen bei Infektionen von Schülerinnen und Schülern stimmt die Stadtverwaltung sich derzeit mit der Landesschulbehörde ab.

Im Zusammenhang mit den Infektionen an der Ricarda-Huch-Schule sind gestern und heute etwa 170 Schülerinnen und Schüler getestet worden. Dies war möglich, weil ein großer Teil von ihnen durch Volkswagen getestet wurde. Die Ergebnisse liegen in den nächsten Tagen vor und werden vom Gesundheitsamt an die Schülerinnen und Schüler kommuniziert. Unabhängig vom Ergebnis werden die K1-Personen jedoch in Quarantäne bleiben, die K2-Personen können zurück in den Unterricht, das genaue Datum steht allerdings auch hier noch nicht fest.

