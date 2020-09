Braunschweig. Leicht verletzt wurde ein Radfahrer am Donnerstagabend auf der Humboldtstraße in Braunschweig. Ein Autofahrer hatte den Mann übersehen.

Autofahrer fährt in Braunschweig Radfahrer an

Beim Ausfahren von einem Grundstück an der Straße Am Fallersleber Tore, um nach rechts auf die Humboldtstraße zu fahren, hat ein 56-jähriger Autofahrer am Donnerstag gegen 18.30 Uhr einen Radfahrer übersehen. Der 39-Jährige war nach Polizeiangaben mit seinem Rennrad auf dem linken Gehweg der Humboldtstraße unterwegs. Die beiden Fahrzeuge kollidierten und wurden beschädigt. Der Radfahrer sei leicht verletzt worden. Gegen beide leitete die Polizei Ordnungswidrigkeitenverfahren ein, gegen den Autofahrer zusätzlich ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.

red