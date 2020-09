Mehrere Fahrbahnen werden in Braunschweig saniert

Die Stadtverwaltung saniert ab Montag, 14. September, an mehreren Stellen im Stadtgebiet die Fahrbahnen. So sieht das diesjährige städtische Fahrbahndeckenprogramm im Einzelnen aus:

Bevenroder Straße

Die Arbeiten zur Sanierung der Bevenroder Straße im Abschnitt zwischen dem Peterskamp bis hinter die Einmündung Bohnenkamp beginnen am Montag, 14. September, um 9 Uhr und sind bis Donnerstag, 24. September, etwa 18 Uhr terminiert. Aufgrund der geringen Breite der Bevenroder Straße muss der Abschnitt über den gesamten Zeitraum für Kraftfahrzeuge voll gesperrt werden, teilt die Verwaltung mit. Die Umleitung erfolgt über Forststraße, Hermann-Blenk-Straße, Eckener Straße, Alte Grasseler Straße, Tiefe Straße und Hegerdorfstraße. Radfahrer und Fußgänger sind von der Sperrung nicht betroffen, sie können den jeweiligen Abschnitt während der Bauphase passieren.

Rautheimer Straße

Auf der Rautheimer Straße werden ab Montag, 14. September, zwischen Möncheweg und Margarete-Steiff-Straße Straßenbauarbeiten zur Sanierung der Fahrbahndecken ausgeführt. Die Arbeiten werden in drei Bauabschnitten jeweils unter Vollsperrung stattfinden. Der erste Bauabschnitt beginnt an der Einmündung Lindenbergallee und endet an der Einmündung zur Roseliesstraße.

Der zweite Bauabschnitt beginnt an der Einmündung zur Roseliesstraße und endet unmittelbar vor der Braunschweiger Straße. Der dritte Bauabschnitt beginnt hinter der Kurve an der Kreuzung zur Braunschweiger Straße und endet etwa 50 Meter vor der Einmündung zur Margarete-Steiff-Straße.

Der Verkehr wird großräumig über Rautheim und die Helmstedter Straße umgeleitet. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Mittwoch, 30. September, andauern.

Sonnenstraße und Güldenstraße

Die Fahrbahndeckschichten der Sonnenstraße und der Güldenstraße werden ebenfalls in der zweiten Septemberhälfte saniert. In der Sonnenstraße wird ab Montag,

14. September, zwischen der Güldenstraße und der Scharrnstraße in gesamter Fahrbahnbreite saniert. Dazu wird die Sonnenstraße in diesem Abschnitt vom 21. bis 25. September voll gesperrt. Eine Umleitungsstrecke während der Bauarbeiten über Güldenstraße, Lange Straße, Gördelinger Straße zum Altstadtmarkt ist ausgeschildert. Die Gegenrichtung wird sowohl über die Breite Straße als auch die Brabandtstraße, Südstraße und Gieseler umgeleitet.

Die Fahrbahndeckschicht der Güldenstraße zwischen den Häusern Nummer 7 und 16 wird ebenfalls vom 14. bis 28. September erneuert. Der Verkehr wird dazu auf der östlichen Fahrbahn der Güldenstraße an der Baustelle vorbeigeführt. Die Fahrbahndeckschicht der Güldenstraße zwischen der Eulenspiegeltwete und dem Haus Nummer 27 wird vom 14. September bis 21. September grundsaniert. Der Verkehr wird auch hier auf der östlichen Fahrbahn der Güldenstraße an der Baustelle vorbeigeführt.