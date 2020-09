Sperrmüllbrand in Braunschweig: Polizei findet Jacke

Sperrmüll ist am Mittwoch vergangener Woche gegen 18.20 Uhr am Peterskamp in Brand geraten. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem Mann, den eine Zeugin beobachtet habe. Er soll etwa 1,90 bis 2 Meter groß und schlank sein. Getragen habe er eine graue Jacke und ein blaues oder schwarzes Camouflage-T-Shirt. Unweit des brennenden Containers sei eine schwarze Kapuzenjacke mit Brandlöchern sichergestellt worden, die vom Täter stammen könnte. Die Sweatjacke trägt die weiße Aufschrift „BOMAG Fayat Group“. Hinweise: (0531) 4763315.

red