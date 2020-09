Braunschweigs Feuerwehr löst am 10. September Probealarm aus

Erstmals findet am Donnerstag, 10. September, ein bundesweiter „Warntag“ statt. Auch in Braunschweig wird die Feuerwehr dann um 11 Uhr symbolisch die Warn-App NINA auslösen, wie die Stadt mitteilt. „Wir wollen den Warntag zum Anlass nehmen, erneut auf die Warn-App aufmerksam zu machen, die uns hier als Alarmsystem dient“, sagt Feuerwehrdezernent und Erster Stadtrat Christian Geiger. Sirenen gibt es in Braunschweig nicht mehr.

Die Veränderung der nationalen Sicherheitslage und die Erfahrungen mit der anhaltenden Corona-Pandemie machen ihm zufolge deutlich, wie wichtig eine schnelle und weitläufige Verbreitung von Informationen ist. Aber auch immer häufiger auftretende Naturgefahren oder Bombenfunde erforderten eine schnelle Warnung der Bevölkerung.

Gute Erfahrungen beim Hochwasser und bei Blindgänger-Entschärfungen

„Wir haben mit NINA bereits gute Erfahrungen beim Hochwasser und bei Blindgänger-Entschärfungen gemacht“, sagt Geiger. „Deswegen rufen wir die Bevölkerung auf, die Warn-APP NINA herunterzuladen. Dies kann im Ernstfall Leben retten.“ Gleichzeitig diene der Probealarm der Warn-App auch als Generalprobe, ob die App flächendeckend funktioniert.

Da sich der Alarmierungszeitpunkt am 10. September in der Schulzeit befindet, wird den Schulen ein Infopaket zur Verfügung gestellt, in dem Hintergrundinformationen rund um das Thema Warnung, Bevölkerungsschutz und den in diesem Bereich tätigen Organisationen enthalten sind. Der Text der Warnung werde deutlich machen, dass es sich um einen Probealarm handelt.

Akzeptanz und Wissen um die Warnung in Notlagen erhöhen

Bund und Länder haben im Rahmen der Innenministerkonferenz 2019 gemeinsam beschlossen, ab dem Jahr 2020 jährlich an jedem zweiten Donnerstag im September einen bundesweiten Warntag stattfinden zu lassen. Er soll dazu beitragen, die Akzeptanz und das Wissen um die Warnung der Bevölkerung in Notlagen zu erhöhen. Bund und Länder bereiten den Warntag in Abstimmung mit den kommunalen Spitzenverbänden und den Kommunen gemeinsam vor. Zuständig sind auf Bundesebene das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK).

Weitere Infos: www.warnung-der-bevoelkerung.de

Download NINA für das Smartphone: www.bbk.bund.de

red