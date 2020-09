Moskauer Zirkus feiert Freitag in Braunschweig Premiere

Wenn Fernando (53) und Anja Frank (53) vom „Moskauer Zirkus“ aus ihrem Zirkuswagen blicken, sehen sie ihre Mitarbeiter beim Aufbauen des Zeltes auf dem Schützenplatz an der Hamburger Straße. Bis 1.000 Zuschauern bietet es Platz. Doch im neuen Corona-Modus sind es weniger. Wie viele die Baubehörde der Stadt am Freitag um 17 Uhr zur Premiere zulassen wird – die Franks wissen es nicht.

„Wir gehen davon aus, dass es zwischen 250 und 500 sein werden“, sagt Fernando Frank. In Hannover, der letzten Tourneestation, seien es 250 gewesen, zuvor in Osnabrück 500.

Zirkus im Corona-Modus

Zirkus in Corona-Zeiten – die „Moskauer“ – ein Mini-Ableger des berühmten Moskauer Staatszirkus’ – haben sich darauf eingestellt. Von einem Ordner werden die Zuschauer am Eingang empfangen und eingewiesen, dann kommt das obligatorische Eintragen in die Besucherliste und schon geht’s hinein in die Arena, zum zugewiesenen Sitzplatz. „Mit Gesichtsmaske, wie man es aus Restaurants kennt. Am Platz kann man die dann abnehmen und das Programm ungestört verfolgen.“

Seine Tiere, die Tiger und Seelöwen, hat der Zirkus übrigens diesmal nicht dabei. „Unsere Seelöwen sind jetzt in Polen, die Tiger in Altekerk am Niederrhein.“ Seit Wochen schon.

Wie erlebte der Zirkus den Lockdown?

Der Lockdown im März hat den Zirkus – Chef ist Franks Sohn Gieno Mak (33) – überaus hart getroffen. Man habe gerade im oberpfälzischen Städtchen Weiden gastiert, als die Behörden das Zirkuszelt zu machten. Ein Schock für die „Moskauer“, die die gesamte Lockdown-Phase ohne Einnahmen und auch ohne Corona-Hilfen durchstehen mussten. Die meisten – freiberuflichen – Artisten hätten ihre 3.000 Euro Corona-Soforthilfe kassiert und seien dann mit ihren Tieren heimgereist.

Während das Unternehmen mit seinen Mitarbeitern in die Röhre schaute. Warum? Das Problem: Gemeldet ist der Zirkus am Standort Recklinghausen, deshalb habe die Gemeinde Weiden den Coronahilfe-Antrag abgelehnt und sich nicht für zuständig erklärt. „Und danach war die Frist abgelaufen“, berichtet Anja Frank.

Was tun? Alle Mitarbeiter seien zusammen gekommen und hätten spontan entschieden: Wir halten zusammen und teilen, was wir haben, schlagen uns gemeinsam durch. Anka Frank: „Wir haben dann wochenlang zusammen gekocht und gegessen, das war richtig romantisch.“

Das Programm

Zirkus ohne Tiere. Die Zukunft? Die Franks versprechen dennoch ein abwechslungsreiches Programm. Da sind zum einen Oleksander und Sascha an den Strapaten, in der Luftakrobatik verwendeten Bändern, die dicht unter der Decke befestigt sind. Gewagte Abfaller und schwierige Tricks bieten die Beiden und demonstrieren Kraft und Körperbeherrschung.

Ruth und Ivano präsentieren eine außergewöhnliche Luftnummer an Seidentüchern. „Ein Spiel mit fließendem Stoff: anmutig und elegant, kraftvoll und zugleich schwerelos“, heißt es im Programm.

Die drei Tonitos aus Spanien, ausgezeichnet mit Bronze bei Internationalen Zirkusfestivals, zeigen Drahtseil-Darbietungen. Highlight ist ein Rückwärtssalto.

Das Duo Jarz möchte die Zuschauer mit feurigen Tempo-Jonglagen fesseln.

Vorstellungen

Der Zirkus gastiert noch bis zum nächsten Sonntag, 13. September, auf dem Schützenplatz. Vorstellungen sind täglich um 17 und 19.30 Uhr, sonntags um 11 und 14 Uhr.