Polizei Braunschweig sucht nach Unfallflucht Pritschenwagen

Kurios: Ein 21-Jähriger hatte seinen VW Golf am Dienstagmorgen in der Viewegstraße geparkt. Als er am Abend zurückkehrte, musste er feststellen, dass sein Fahrzeug um mehr als einen Meter verschoben worden war und nun in die Fahrbahn hineinragte. Zudem wies das Fahrzeug Beschädigungen unter anderem an Kotflügel, Motorhaube und Alufelgen auf. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf mehrere Tausend Euro.

Bei der Unfallaufnahme entdeckten die Polizisten ein abgebrochenes Teil eines Blinkers, das zum verursachenden Fahrzeug gehören könnte. Die Ermittlungen ergaben, dass der Blinker zu einem Pritschenwagen der Marke Mercedes-Benz gehört. Die Polizei geht davon aus, dass es beim Parken oder Rangieren des Pritschenwagens zu dem massiven Zusammenstoß gekommen ist.

Gegen den unbekannten Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder einen Mercedes Transporter älteren Baujahres mit einem Unfallschaden an der hinteren Beleuchtungseinheit sehen, sich unter (0531) 476-3935 zu melden.

