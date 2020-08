Die Polizei ermittelt in Sachen Autodiebstahl in Querum.

Braunschweig. Ungläubig geschaut hat ein 58-Jähriger am Dienstag in Querum, als er seinen PKW nicht mehr fand. Der Wagen war gestohlen worden.

Unbekannte haben in Querum einen Mazda CX 5 gestohlen. Die Tatzeit lag nach Polizeiangaben zwischen Montag und Dienstag. Letztmalig habe der 58-jährige Besitzer seinen PKW am Montagnachmittag gesehen. In dem Wagen hätten sich mehrere hochwertige Gegenstände befunden. Die Polizei ermittele.

red