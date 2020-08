Heftig gekracht hat es an der Hamburger Straße.

Braunschweig. Ein Auto erfasst eine Radfahrerin. Ein weiteres Auto fährt an der Unfallstelle auf.

Mehrere Verletzte nach Unfall an der Hamburger Straße

Einen schweren Unfall mit mehreren Verletzten hat es am Dienstag gegen 14.05 Uhr auf der Hamburger Straße gegeben. Laut Polizei wollten die Fahrer zweier Fahrzeuge auf die die A392 auffahren. In diesem Moment fuhr eine 60-jährige Braunschweigerin mit ihrem Fahrrad stadteinwärts und kreuzte die Auffahrt. Zunächst kollidierte ein 33-jähriger Mercedes-Fahrer mit der Radfahrerin. Dabei stürzte die Frau und verletzte sich am Kopf.

Nun fuhr ein 40-jähriger Mann mit seinem VW auf den Mercedes auf. Durch diesen Aufprall verletzten sich die Beifahrerin und zwei Kinder auf der Rückbank leicht.

Die Unfallstelle wurde abgesperrt. Die Verletzten wurden vor Ort versorgt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache, heißt es.

