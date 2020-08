Notärztin macht Rettungswagen in Braunschweig zum Kreißsaal

Braunschweig. Am Bohlweg in Braunschweig setzen unvermittelt die Wehen ein – doch der Rettungswagen kommt nicht weiter als zum Burgplatz.

Rettungskräfte machten sich am Montag auf den Weg zum Bohlweg, nachdem dort bei einer Frau unvermittelt die Wehen eingesetzt haben, teilt die Feuerwehr mit. Doch von dort aus seien sie nicht weit gekommen.

Notfallsanitäter rufen Notärztin hinzu

Am Bohlweg schätzen die Notfallsanitäter die Situation als unmittelbar bevorstehende Geburt ein und riefen die Notärztin hinzu. Nach der Erstversorgung der werdenden Mutter sollte es für die Geburt eigentlich in das Städtische Klinikum Celler Straße gehen. Doch Alarmfahrt musste allerdings kurzer Fahrt unterbrochen werden, schreibt die Feuerwehr. „Dem Kind – noch im Mutterleib – ging es trotz Blaulichtfahrt anscheinend nicht schnell genug“, heißt es in der Mitteilung. Bereits in Höhe des Burgplatzes kam im Rettungswagen ein Mädchen zur Welt, so die Feuerwehr.

Nach der Versorgung des neugeborenen Mädchens und seiner Mutter setzten die Retter den Transport ins Krankenhaus fort. Beiden erfreuen sich guter Gesundheit. Sie werden zuhause bereits von zwei weiteren Geschwister erwartet, heißt es in der Feuerwehrmitteilung.

red