Braunschweig. Dass für E-Roller-Fahrer dieselben Promille-Regeln wie für Autofahrer gelten, mussten drei Braunschweiger in der Nacht zum Sonntag erfahren.

Polizei erwischt drei betrunkene E-Rollerfahrer in Braunschweig

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Innenstadt zu drei Trunkenheitsfahrten, bei denen E-Roller genutzt wurden. Die Polizei stellte nach eigenen Angaben eine 28-jährige Braunschweigerin und zwei 29-jährige Braunschweiger. Einer der Männer versuchte demnach noch mit dem Roller zu fliehen, sei aber von den Polizisten eingeholt worden. In allen drei Fällen gebe es eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Die Polizei weist darauf hin, dass für E-Roller die gleichen Promillegrenzen gelten wie bei jedem anderen KFZ.

red