Braunschweig sucht den schönsten Balkon

Endspurt im Wettbewerb um den schönsten Braunschweiger Balkon und das perfekte „Buffet für Insekten“. Noch bis Freitag, 31. Juli, können sich Balkonbesitzer aus Braunschweig im Rahmen des BBG-Balkonwettbewerbs bewerben, um an der Wahl des schönsten Balkons der Löwenstadt teilzunehmen. Wie man sich bewirbt, steht am Ende des Artikels.

Der BBG-Balkonwettbewerb ist eine Aktion der Braunschweiger Baugenossenschaft mit ihren Projektpartnern Brauschweig Stadtmarketing GmbH und Braunschweiger Zeitung. Den Wettbewerb gibt es im elften Jahr. Ziel ist es, die Stadt über bunte Blumen und schön gestaltete Balkone attraktiver zu machen – und die Insektenvielfalt und damit auch die Artenvielfalt zu fördern.

Ästhetik und Naturschutz

Neben dem ästhetischen Ansatz verfolgt der BBG-Balkonwettbewerb also auch Naturschutzziele und liegt damit voll im Trend.

Das Wetter hat Balkon- und Gartenbesitzern heuer einen größeren Gefallen getan als in den vergangenen beiden Jahren, als lange Hitze- und Trockenperioden gerade den Pflanzen in Balkonkästen und Kübeln im wahrsten Sinne des Wortes das Leben schwer machten. Zumindest war viel Einsatz und Geschick der Balkongärtner gefragt, die häufig mit einmal gießen pro Tag nicht auskamen. Etwas leichter haben sie es in diesem Jahr, bei dem sich die große Hitze bisher auf wenige Tage vor allem im Mai beschränkte.

Erstmals können in diesem Jahr auch Gartenbesitzer aus Braunschweig, dazu gehören auch Kleingartenpächter, mit besonderes insektenfreundlich gestalteten Ecken in ihrem Garten an der Sonderkategorie „Buffet für Insekten“ teilnehmen. Doch auch bienenfreundlich gestaltete Balkone oder mit entsprechend bepflanzten Töpfen geschmückte Hauseingänge werden in dieser Kategorie bewertet.

Hier kommt es am Ende vor allem auf blüten- und nektarreiche Pflanzen, duftende Kräuter und eine ergänzende Möblierung etwa mit Insektenhotels oder Bienentränken an. Der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt.

So können Sie mitmachen!

Die Anmeldung zur Haupt- und Sonderkategorie ist unter www.bbg-balkonwettbewerb.de/anmeldung, telefonisch unter (0531) 2413161, per E-Mail an simonelampe@baugenossenschaft.de oder per Post an die BBG, Stichwort Balkonwettbewerb, Celler Str. 66-69, 38114 Braunschweig, möglich. Bitte geben Sie bei der Anmeldung unbedingt Ihre Telefonnummer an.

Der Anmeldung für den klassischen Balkonwettbewerb sollten – gern digital – ein oder mehrere Fotos beigelegt werden, damit die Jury eine Vorauswahl treffen kann.

Für die Teilnahme an der Sonderkategorie „Buffet für Insekten“ ist es dringend erforderlich, dass Foto(s) mitgeschickt werden, da die insektenfreundlichen Ecken oft auf Privatgrundstücken liegen dürften und daher nicht für Jury und Fotografen zunächst nicht einsehbar sind. Erst nach einer Vorauswahl sind hier nach Absprache mit dem Besitzer Besichtigungen geplant.