Braunschweig. Das ging schnell: Ein Ladendieb ist in Braunschweig zunächst vorläufig festgenommen und am nächsten Tag verurteilt worden.

Ladendieb wird in Braunschweig schon am nächsten Tag verurteilt

Mitarbeiter eines Einkaufszentrums haben am Mittwoch gegen 11.30 Uhr einen Mann beobachtet, der mit einem Rucksack in der Hand in die Anprobe ging. Als er wieder herauskam, trug er den Rucksack nicht mehr in der Hand, sondern auf dem Rücken, meldet die Polizei. Das Etikett des Rucksacks hatte er offenbar abgetrennt und in der Umkleidekabine zurückgelassen.

Mitarbeiter sprechen den Mann an

Nachdem der Kunde das Geschäft verlassen hatte, ohne den Rucksack zu bezahlen, sprachen ihn die Mitarbeiter auf sein Verhalten an und gingen gemeinsam ins Büro. Da der Mann aber keine Ausweisdokumente bei sich hatte, zogen die Mitarbeiter die Polizei hinzu, die in der Dienststelle schließlich die Personalien des Mannes feststellte. Über einen festen Wohnsitz in Deutschland verfüge der 21-jährige Mann nicht, so dass das Strafverfahren wegen Ladendiebstahls nicht gewährleistet sei.

Kein fester Wohnsitz in Deutschland

Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest, so dass die Staatsanwaltschaft ein beschleunigtes Verfahrens beim Amtsgericht anregen konnte. Das Gericht folgte laut Polizeibericht dem Antrag und verurteilte den Mann am darauffolgenden Tag zu einer Geldstrafe.

red