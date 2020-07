Drei Motorräder gestohlen – Braunschweiger Polizei sucht Zeugen

In Braunschweig wurden drei Motorräder gestohlen.

Braunschweig. Die Polizei ermittelt wegen mehrerer Einbrüche bei Motorradhändlern und -werkstätten, die in Zusammenhang miteinander stehen könnten

In den vergangenen zwei Wochen wurden laut Polizeibericht in Braunschweig drei Motorräder entwendet, wodurch ein Schaden im fünfstelligen Bereich entstanden ist.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich um ein- und denselben Täter handeln könnte. Die erste Tat ereignete sich am 2. Juli, als in Veltenhof aus einem Motorradgeschäft eine KTM 690 Supermoto gestohlen wurde. Genau eine Woche nach dem ersten Einbruch wurde bei diesem Händler ein zweites Mal eingebrochen. Der Täter entwendete nun eine Suzuki GSX 1000-R.

Beim dritten Mal brach der Täter in der Nacht zu Dienstag, 14. Juli, in eine KFZ-Werkstatt an der Frankfurter Straße ein. Dort stahl er ein Motorrad der Marke Suzuki RMZ 450.

Nun bittet die Polizei um Zeugenhinweise und fragt: Wem sind zum Beispiel Motorräder ohne Kennzeichen aufgefallen? Hinweise unter (0531) 476-2516.

red