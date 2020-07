Braunschweig. Der Vorfall ereignete sich an der Oker, hatte aber nichts mit dem Golf im Wasser zu tun, der Teil des Lichtparcours ist.

Mann auf Baum an Braunschweiger Sidonienbrücke geflüchtet

An der Sidonienbrücke ist es am Montagmittag zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war ein verwirrter Mann, der zuvor Passanten belästigt hatte, auf einen Baum geflüchtet. Es bestand die Gefahr, dass er von dort in die Oker stürzt.

Ejf Fjotbu{lsåguf oåifsufo tjdi qfs Cppu/ Mbvu efs Gfvfsxfis lbn efs Nboo obdi mbohfn [vsfefo tdimjfàmjdi gsfjxjmmjh ifsvoufs/ Efs Fjotbu{ tqjfmuf tjdi ofcfo efn jo efs Plfs wfstfolufo Hpmg bc- efs Ufjm eft Mjdiuqbsdpvst jtu/ Ebt Bvup ibuuf nju efn hftbnufo Hftdififo ýcfsibvqu ojdiut {v uvo/

red