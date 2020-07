Schienenersatz und Umleitung in Braunschweig: Linien 3, 4, 5

Braunschweig. Die BSVG erneuert am Bahnhof Gliesmarode und an der Georg-Eckert-Straße die Gleise. Beginn ist am Donnerstag.

Mit zwei großen Bauprojekten startet die BSVG in die Sommerferien. Betroffen sind die Stadtbahnlinien 3, 4 und 5, die während der Bauzeit mit einem Schienenersatzverkehr bedient beziehungsweise umgeleitet werden.

Bahnhof Gliesmarode: Schienenersatzverkehr Linie 3

Im Rahmen der Umgestaltung des Bahnhofs Gliesmarode erneuert die BSVG die Haltestelle „Bahnhof Gliesmarode“ und die Gleise der Stadtbahn auf einer Länge von 510 Metern. Die Arbeiten sind für die gesamten Ferien geplant, also vom 16. Juli bis zum 26. August. In dieser Zeit fährt die Stadtbahnlinie 3 von der Haltestelle „Weserstraße“ in der Weststadt bis – abweichend vom herkömmlichen Fahrplan – zur Haltestelle „Radeklint“ in der Innenstadt.

Zwischen den Haltestellen „Rathaus“ und „Moorhüttenweg“ in Volkmarode wird sie durch Busse als Schienenersatzverkehr (SEV) ersetzt. Die normale Endhaltestelle „Grenzweg“ in Volkmarode wird nicht bedient. Fahrgäste können an der Haltestelle „Rathaus“ von der Tram in die Busse beziehungsweise in der Gegenrichtung von den Bussen in die Tram umsteigen.

Stadtauswärts Richtung Volkmarode fahren die Busse über die Hans-Sommer-Straße. Deshalb können die Haltestellen „Mozartstraße“ und „Bindestraße“, an denen die Linie 3 normalerweise hält, in dieser Fahrtrichtung nicht bedient werden. Stattdessen bedienen die Busse die Haltestellen „Beethovenstraße“ und „Richard-Strauß-Weg“ an der Hans-Sommer-Straße. Stadteinwärts folgen die SEV-Busse dem normalen Linienweg der Stadtbahn entlang der Gliesmaroder Straße und bedienen alle Haltestellen.

Um die Anbindung an Hondelage beziehungsweise Weddel/Essehof sicherzustellen, fahren die Busse ab „Moorhüttenweg“ im Wechsel als Linie 417 und 427 weiter. In der Gegenrichtung können Fahrgäste Richtung Innenstadt im Bus sitzen bleiben, da die Fahrzeuge ab „Moorhüttenweg“ wieder als SEV 3 zurückfahren.

Zusätzlich zu den Bauarbeiten am Gliesmaroder Bahnhof wird vom 20. bis 31. Juli auch in der Fallersleber Straße gebaut. Hier wird die BSVG mit kurzfristigen Änderungen reagieren müssen.

Gleisdreieck Georg-Eckert-Straße: Umleitung Linien 4 und 5

In einem weiteren Bauprojekt saniert die BSVG die Schienen an der Georg-Eckert-Straße. Dieses Bauvorhaben läuft in zwei Phasen, von der die erste ebenfalls für die Zeit der Sommerferien vom 16. Juli bis 26. August geplant ist. In diesem Abschnitt wird die Asphaltdecke im Dreieck Georg-Eckert-Straße/Bohlweg erneuert. Während der Arbeiten sind die Georg-Eckert-Straße und die Leonhardstraße für den Schienenverkehr gesperrt. Die Stadtbahnlinien 4 und 5 werden umgeleitet, die Haltestellen „Am Magnitor“, „Museumstraße“ und „Georg-Eckert-Straße“ werden nicht bedient.

Die Tramlinie 4 fährt während der Ferien verkürzt und verkehrt nur zwischen den Haltestellen „Helmstedter Straße“ und „Hauptbahnhof“. Fahrgäste, die in die Innenstadt wollen, können aber in den Fahrzeugen sitzen bleiben. Denn die wechseln am Hauptbahnhof die Linie und fahren weiter als Linie 5. Diese wird ebenfalls umgeleitet und fährt über die Haltestellen „Campestraße“, „John-F.-Kennedy-Platz“ und „Waisenhausdamm (Ersatzhaltestelle Schloss)“ und dann auf ihren regulären Linienweg Richtung Weststadt. In der Gegenrichtung zum Hauptbahnhof fährt sie den gleichen Linienweg.

Auch die Regiobuslinie 420 ist von den Bauarbeiten betroffen. Sie fährt vom Hauptbahnhof aus über „John-F.-Kennedy-Platz“, „Waisenhausdamm (Ersatzhaltestelle Schloss)“ und „Münzstraße“ zum Rathaus. In der Gegenrichtung folgt sie dem normalen Linienweg über den Bohlweg.

Fahrzeiten während der Sommerferien

Wegen des Schienenersatzverkehres beziehungsweise der Umleitungen müssen die Fahrzeiten aller betroffenen Linien leicht angepasst werden. Die BSVG bittet die Fahrgäste, sich rechtzeitig in der Fahrplanauskunft auf www.bsvg.net oder in der App „BSVG Netz“ über die Abfahrtzeiten zu informieren. Grundsätzlich gilt in den Sommerferien der Ferienfahrplan. Das heißt, die Hauptlinien verkehren im 15-Minuten-Takt.

Fahrten, die im Fahrplan mit einem „S“ gekennzeichnet sind, finden nicht statt. Fahrgäste erreichen den telefonischen Kundenservice bei Fragen auch in den Ferien montags bis freitags von 6 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr unter (0531) 383 2050.

red