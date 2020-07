Braunschweig: Neunjähriger in Schwimmbad missbraucht

Nach dem sexuellen Übergriff auf einen Neunjährigen im Gliesmaroder Bad sitzt ein 57- Jahre alter einschlägig vorbestrafter Sexualstraftäter in Untersuchungshaft. Wie Christian Wolters, Sprecher der Braunschweiger Staatsanwaltschaft, am Freitag mitteilte, soll der Beschuldigte den Jungen am vergangenen Wochenende in der Herrensammeldusche des Bades bedrängt und intim berührt haben.

