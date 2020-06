Gewinne versprochen: Polizei Braunschweig warnt vor Betrügern

Braunschweig. Die Täter versprachen einer 63-Jährigen am Telefon einen Gewinn. Doch zuerst sollte sie zahlen – was sie tat.

Die Polizei warnt vor Betrügern, die am Telefon hohe Gewinne versprechen, es aber letztlich nur auf das Geld der Geschädigten abgesehen haben: Vor zwei Wochen erhielt eine 63-Jährige einen Anruf, in dem ihr mitgeteilt wurde, dass sie die Gewinnerin eines sechsstelligen Betrags sei. Ihr wurden ein weiterer Ansprechpartner, eine Rückrufnummer sowie ein Aktenzeichen genannt. Am nächsten Tag erfolgte ein zweiter Anruf aus dem Ausland. Man versicherte der 63-Jährigen auf ihre skeptische Nachfrage, ihr Gewinn befinde sich in Dänemark und deshalb nehme man den Kontakt direkt von dort mit ihr auf. Die Braunschweigerin wurde aufgefordert, zwei Gutscheine eines Versandhauses im Wert jeweils 100 Euro zu kaufen und sich anschließend telefonisch zurückzumelden, um damit ihre Zustimmung für den Gewinn zu signalisieren. Diesem Angebot folgte die Frau und gab die Codenummern der Gutscheine an die unbekannte Anruferin weiter.

In weiteren Telefonaten teilte die gleiche Frau mit, dass die Auszahlung des Gewinns nun vorbereitet sei und über eine Bank in Deutschland abgewickelt werde. Hierzu sei lediglich noch die Überweisung von mehreren Tausend Euro nötig. Als sich die 63-Jährige zunächst weigerte, einen solch hohen Betrag zu leisten, einigten sie sich auf eine geringere Zahlung, die auf ein ausländisches Konto erfolgte. Als die Braunschweigerin ein drittes Mal aufgefordert wurde, nun noch eine fünfstellige Summe für anfallende Steuern zu überweisen, brach sie schließlich den Kontakt ab.

Einen Gewinn erhielt die Frau nicht, verzeichnet aber einen Schaden von über 1000 Euro. Sie offenbarte sich der Polizei, die wegen Betruges ermittelt.

red