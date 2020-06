Radfahrer schlägt Autofahrer im Hagenring nieder

Zu einer Schlägerei zwischen einem Rad- und einem Autofahrer ist es wegen eines Streits über Vorfahrtsregeln gekommen. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 14.40 Uhr im Hagenring in Braunschweig.

Aus einem Streit über Vorfahrtsregeln entwickelte sich eine handfeste Schlägerei

Wie die Polizei mitteilt, hörte der 37-jährige Fahrer eines Transporters einen dumpfen Schlag am Heck seines Fahrzeugs, worauf er anhielt. Ein Radfahrer habe gegen das Fahrzeug geschlagen, als er vom Hagenring in die Karlsstraße abbog, heißt es in der Meldung. Zwischen den beiden entwickelte sich zunächst ein Wortgefecht, das jedoch innerhalb kurzer Zeit in eine Handgemenge mündete.

Der Radfahrer schlug dem 37-Jährigen dabei so hart ins Gesicht, dass dieser zu Boden ging. Wie es in dem Bericht der Polizei weiter zu lesen ist, beschädigte der Radfahrer daraufhin noch die Frontscheibe des Transporters. Daraufhin ergriff er die Flucht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

red