AfD fordert für Braunschweiger Kinder „Summer Swim School“

Das teilte die Partei jetzt mit. „Viele Grundschulen richten üblicherweise im zweiten Halbjahr das Schwimmenlernen im Sportunterricht ein und führen die Schüler bis zum Schwimmabzeichen, dem früheren „Freischwimmer“, heißt es in der Mitteilung. Meist seien dies die 4. Klassen. In diesem Halbjahr sei aufgrund der Corona-Krise der Unterricht ganz oder teilweise entfallen. Es werde noch sehr lange dauern, bis der Schulunterricht wieder völlig normalisiert sei, vieles müsse in den folgenden Klassenstufen nachgeholt werden, der an sich immer aufwendige Schwimmunterricht wäre dann ein großes Problem.

„Wir fordern die Verwaltung auf, in Kooperation mit den Braunschweiger Sportvereinen, Bädern und den Schulen dafür zu sorgen, dass in unserer Stadt an verschiedenen Stellen die ,Summer Swim School` für freiwillige Teilnehmer angeboten werden kann“, heißt es in der Mitteilung weiter.

„Organisatorisch sollte es kein Problem sein, zumindest einige Bahnen für Schwimmschüler frei zu halten, aus Sportvereinen, Bäderpersonal, DLRG und Schulen Trainer und Lehrkräfte aufzubieten und eventuelle Kosten oder Aufwendungen im Bedarfsfall aus den nicht abgerufenen Mitteln des Bildungs- und Teilhabegesetzes zu decken“, berichtet die AfD weiter.