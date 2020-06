Diebe stehlen in Braunschweig Werkzeug aus Kastenwagen

An dem Kastenwagen Fiat Doblo wurde das Schloss an der Hecktür beschädigt, so dass der Zugang zum Innenraum mitsamt dem Werkzeug möglich wurde, so die Polizei. Von der Ladefläche wurden unter anderem eine Akkubohrmaschine, Stemm- und Presshammer, Abgasmessgeräte, Laser und Lampen entwendet. Gesamtschaden: zirka 10.000 Euro.

Zudem schlugen Unbekannte am Montagnachmittag bei einem geparkten Opel Agila am Hauptfriedhof eine Seitenscheibe ein. Eine Sporttasche sei durchwühlt worden, aber nichts entwendet. Schaden: mehrere 100 Euro.