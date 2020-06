Braunschweigs Hauptbahnhof wird umgebaut

Das Ende ist in Sicht: Der Umbau des Braunschweiger Hauptbahnhofs geht in die Schlussphase. Bis zum Frühjahr 2021 sollen neun Millionen Euro verbaut werden, um Braunschweigs Hauptbahnhof fit für die Zukunft zu machen. Größte Veränderung: Auf der Südseite erhält der Tunnel zu den Bahnsteigen einen richtig breiten Zugang.

60 Jahre musste der Hauptbahnhof erst alt werden, bis der, so nannte ihn Oberbürgermeister Ulrich Markurth, „Hintereingang“ verschwindet und aus einem knapp drei Meter breiten ein mehr als acht Meter breiter Zugang wird. Die Vorbereitungen sind im Prinzip schon abgeschlossen: Um den Tunnel zu weiten, wird vom morgigen Freitag bis zum Montag, 8. Juni, 17.30 Uhr, der Zugang komplett gesperrt.

Die Bauarbeiten werden freilich viel länger dauern. Der neue Bahnhofsmanager Tobias Festerling rechnet damit, dass die Arbeiten erst im „Frühjahr 2021“ beendet sind. In dieser Bauphase wird es noch häufiger Behinderungen im Hauptbahnhof geben.

Auf der Südseite des Bahnhofs wurde die Baustelle eingerichtet. Dort wird der Eingang zum Tunnel auf mehr als acht Meter verbreitert. Foto: STACHURA

Allerdings wird es keine Überraschungen geben. Denn so wie sich der Hauptbahnhof bereits auf den Bahnsteigen 1 bis 4 zeigt, so wird er sich nach dem Umbau auch den verbliebenen Bahnsteigen 5 bis 8 präsentieren. Die Bahnsteige erhalten freilich mehr als eine bloße Schönheitskur. Auch der Service wird sich erhöhen. Wartende werden zum Beispiel die Möglichkeit haben, ihre Handys mit Ladestationen zu verbinden. Die Sicherheit für Sehbehinderte wird durch ein neuen Leitsystem erhöht. Neue Beleuchtung, neue Lautsprecher. Die Treppenanlagen auf der Ostseite des Bahnhofs werden erneuert. Der Tunnel zu den Bahnsteigen wird „entrümpelt“.

Der Zweckverband beteiligt sich an den Kosten mit einer Million Euro. Das Geld sei gut angelegt, meint der neue Verbandsdirektor Ralf Sygusch. Für ihn sei es erklärtes Ziel, „den öffentlichen Personennahverkehr im Verbandsgebiet zu fördern“. Braunschweig Hauptbahnhof, er wird täglich von 38.000 Fahrgästen genutzt, ist die große Verkehrsdrehscheibe der Region.

Zumal der Hauptbahnhof mittlerweile eine ganz neue Funktion übernehmen soll. Oberbürgermeister Markurth erinnerte daran, dass beide Seiten des Hauptbahnhofs in der Entwicklung sind. Rückbau der überbreiten Kurt-Schumacher-Straße auf der Nordseite. Wohnen und Arbeiten sollen dort möglich werden. Und noch größer sind die Pläne auf der Südseite des Bahnhofs, wo eine „Bahnstadt“ entstehen soll.

Und so will auch die Stadt Braunschweig einen ersten Beitrag dazu leisten, die Südseite des Bahnhofs zu attraktivieren. Markurth berichtete davon, dass eine Abstellanlage für 300 Fahrräder geplant ist. Etwa 400.000 Euro soll der städtische Anteil betragen, wobei der Oberbürgermeister auf Zuschüsse des Zweckverbands und auf Fördergelder hofft. Die geschützte Abstell-Anlage wird auf einer Fläche von 16 Parkplätzen errichtet. Es werde sich um eine Standard-Bauweise handeln, so der Oberbürgermeister. Er rechne mit Fertigstellung der Abstellanlage im Sommer 2021.