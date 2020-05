Einbruch – Braunschweiger Familie stellt einem Nachbarn Falle

Doch weil der Lockvogel unerlaubt eine Schreckschusswaffe bei sich hatte, war auch hier eine Strafanzeige die Folge. Ende vergangener Woche stellte demnach ein 74-Jähriger den Verlust seines Schlüsselbundes fest, an dem sich auch sein Haustürschlüssel befand. Eine Suche im Umfeld sowie Nachfragen in der Nachbarschaft seien ohne Erfolg geblieben. Als sich ein Nachbar wenige Tage später mehrfach danach erkundigt habe, warum der Mann denn immer nur allein das Haus verlasse, sei er hellhörig geworden. Der Mann habe beschlossen, dem Nachbarn eine Falle zu stellen und habe angekündigt, am Mittwochnachmittag zusammen mit seiner Ehefrau das Haus zu verlassen.

„Stattdessen sollte die 40-jährige Tochter in der Wohnung warten, um den möglichen Einbrecher auf frischer Tat zu erwischen. Nur kurz nachdem die Eheleute ihre Wohnung verlassen hatten, erschien der Nachbar und verschaffte sich mit dem gefundenen Haustürschlüssel Zutritt zur Wohnung seiner Nachbarn“, melden die Beamten. Er habe sich in der Wohnung umgesehen, Kommoden geöffnet und Bargeld an sich genommen. Die Tochter sei daraufhin aus einem Nebenraum hervorgetreten und habe den Mann aufgefordert, sich ruhig zu verhalten, bis ihre Eltern sowie die Polizei vor Ort seien. „Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, hielt sie eine ungeladene Schreckschusswaffe in der Hand. Der 31-jährige Einbrecher und Nachbar kam den Aufforderungen nach“, heißt es im Polizeibericht weiter.

Die Beamten leiteten Strafverfahren gegen den Mann ein. Gegen die Tochter eröffneten sie ein Strafverfahren wegen Bedrohung. Weil sie keine Berechtigung für den Besitz von Schusswaffen habe, wurde auch hier eine Strafanzeige gefertigt. Die Waffe stellten die Beamten ebenso sicher wie ein Messer, das der Nachbar bei sich trug.