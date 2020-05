Welche Filme sollen im Braunschweiger Autokino laufen?

Braunschweig. Wählen Sie hier Ihre Lieblingsfilme! Die Filme mit den meisten Stimmen pro Kategorie werden in den nächsten Wochen auf dem Schützenplatz gezeigt.

Sie haben die Wahl! Unsere Leser können aus sechs Kategorien ihre Wunschfilme für das temporäre Autokino an der Hamburger Straße bestimmen.

Möchten Sie mit dem Piratenkapitän Jack Sparrow in See stechen oder mit der Südstaaten-Schönheit Scarlett O’Hara dem amerikanischen Bürgerkrieg trotzen? Kino-Leiter Frank Oppermann hat eine durchmischte Auswahl an Filmklassikern zusammengestellt, die allesamt absolute Publikumslieblinge und Kassenknüller waren. Nun können Sie Ihre Favoriten auf die große Freiluft-Leinwand zurückholen. Die Siegerfilme werden wir wöchentlich nacheinander preisgeben.

Pro Kategorie können Sie jeweils einen Film auswählen.

Wunschfilm-Wahl: Musical/Musikfilm Best of Musical/Musikfilm: Wählen Sie ihren Lieblingsfilm. Blues Brothers La La Land Dirty Dancing Grease Mamma Mia Moulin Rouge Rocky Horror Picture Show Walk the Line West Side Story

Wunschfilm-Wahl: Fantasy/Science Fiction Best of Fantasy/Science Fiction: Wählen Sie ihren Lieblingsfilm. 2001 Avatar Blade Runner Guardians of the Galaxy Avengers: Endgame Inception Matrix Mad Max Fury Road Star Trek Wonder Woman

Wunschfilm-Wahl: Komödie Best of Komödie: Wählen Sie ihren Lieblingsfilm. Amelie Big Lebowski Fack Ju Göhte Hangover Minions Ted Leben des Brian Schuh des Manitu Willkommen bei den Sch'tis Ziemlich beste Freunde

Wunschfilm-Wahl: Liebesfilm/Drama Best of Liebesfilm/Drama: Wählen Sie ihren Lieblingsfilm. Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück Casablanca Der große Gatsby Jenseits von Afrika Pretty Woman Slumdog Millionär The Revenant Titanic Vom Winde verweht Brokeback Mountain

Wunschfilm-Wahl: Thriller/Action Best of Thriller/Action: Wählen Sie ihren Lieblingsfilm. Bourne Identität Deadpool Fight Club James Bond Skyfall Get Out Schweigen der Lämmer Sieben Stirb Langsam The Dark Knight Baby Driver

Wunschfilm-Wahl: Abenteuer/Western Best of Abenteuer/Western: Wählen Sie ihren Lieblingsfilm. Der mit dem Wolf tanzt Django Unchained Fluch der Karibik Gladiator Herr der Ringe Indiana Jones Jurassic Park Lawrence von Arabien Spiel mir das Lied vom Tod Zwölf Uhr Mittags