Leben mit Corona: Braunschweig startet große Kampagne

Braunschweiger Expertin: Corona-Maske nie an Kinn und Hals parken

Vatertag in Braunschweig: Alkoholverbot im Prinzenpark

Braunschweigs Freibad Bürgerpark öffnet am Montag

Corona-Abstände: In Braunschweig werden die Sitzplätze knapp

Oberbürgermeister Ulrich Markurth hat jetzt den Startschuss gegeben für eine große Plakat- und Anzeigenkampagne zu den Verhaltensweisen angesichts der Corona-Pandemie. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, werden im ganzen Stadtgebiet in den kommenden drei Wochen die drei wichtigsten Regeln beworben: Abstand halten, Mund-Nasenschutz tragen in Bus und Bahn, im Einzelhandel und dort, wo Abstände schwierig sind, und regelmäßige Händehygiene.

„Schritt für Schritt kommen jetzt Lockerungen der harten Restriktionen der vergangenen Wochen“, sagte Markurth bei der Vorstellung des Plakatmotivs. „Darüber sind wir alle sehr erleichtert. In unsere Stadt kommt wieder Leben. Wirtschaft, Handel und auch viele Eltern atmen wieder auf. Doch gehen wird dies nur, wenn wir alle bereit sind, mit der steten Bedrohung durch dieses Virus zu leben. Und das heißt: Sich und andere schützen, mit etwas lästigen, aber letztlich sehr einfachen Vorsichtsmaßnahmen, mit denen wir uns gegenseitig schützen können.“

Genau diese Eigenverantwortung betone die Kampagne „Zeige Herz für Braunschweig“. „Das heißt, auf sich und die Mitmenschen Acht geben. Das ist unsere Botschaft als Stadtverwaltung, das ist mein Appell an die Braunschweigerinnen und Braunschweiger“, so Markurth.

Die Idee zur Kampagne sei in der Gefahrenabwehrleitung entwickelt worden. „Die Botschaft kommt nun genau zur rechten Zeit“, sagt Torge Malchau, Leiter der Berufsfeuerwehr. „Die Infektionszahlen sind inzwischen sehr niedrig und Lockerungen sind möglich. Das Leben kehrt in die Stadt zurück, und obwohl sich alles zunehmend normal anfühlt, müssen wir alle ein paar einfache Regeln beachten, um das Infektionsgeschehen auf einem niedrigen Stand zu halten und erneute radikale Maßnahmen zu vermeiden.“ Mit der Kampagne wolle man möglichst viel Aufmerksamkeit für dieses Thema erreichen und mit den bunten Plakaten freundlich an die Hygieneregeln erinnern.

