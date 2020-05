Katholische Kirche in Braunschweig startet mit Gottesdiensten

St. Marien in Querum feiert am Samstag, 16. Mai, um 18 Uhr wieder Gottesdienst, ebenso am Sonntag, 17. Mai, um 9 Uhr.

Braunschweig. Anmeldung und Maske sind erforderlich. St. Marien in Querum lädt schon am Samstag Gläubige ein. Die meisten Gemeinden folgen ab 23. Mai.

In vielen evangelischen Kirchengemeinden haben schon am vergangenen Sonntag Gottesdienste stattgefunden, jetzt sind auch in der katholischen Kirche in Braunschweig wieder Wortgottesdienste und Heilige Messen möglich – im kleinen Kreis und in verkürzter Form. Wie das Dekanat mitteilt, müssen sich die Besucher anmelden.

„Wir alle dürfen nie vergessen: Solange kein Medikament oder Impfstoff gefunden ist, müssen wir mit diesem Virus leben. Und kaum einer rechnet damit, dass vor 2021 ein Impfstoff zur Verfügung stehen wird“, betont Propst Reinhard Heine, Pfarrer der Innenstadtgemeinde St. Aegidien. „Die Gottesdienste werden anders sein. Weniger Feiernde, kein Gesang der Gemeinde, möglichst kurz sollen sie sein. Wir wollen zusammen sein und doch auf Abstand. Und doch denke ich, es wird eine andere und wohltuendere Gemeinschaft sein als die über Telefon und Internet“, erläutert der Propst und fordert die Gläubigen auf, Abstandsregeln ernstzunehmen und mit Mund-Nasen-Schutz zum Kirchbesuch zu kommen. „So richtig nett klingen all diese Regeln nicht. Doch sie sollen uns nicht abschrecken, sondern helfen, aufeinander zu achten und einander zu schützen.“

St. Marien startet am 16. Mai

Die Querumer Gemeinde St. Marien startet bereits an diesem Wochenende mit Wort-Gottesdienst-Feiern (Anmeldung über das Pfarrbüro, Telefon (0531) 2141928.

St. Marien: Samstag, 16. Mai, 18 Uhr; Sonntag, 17. Mai, 9 Uhr; Mittwoch, 20. Mai, 18 Uhr.

St. Martin/Wendhausen: Sonntag, 17. Mai, 10.45 Uhr; Donnerstag (Christi Himmelfahrt), 21. Mai, 10 Uhr.

Die meisten Gemeinden beginnen am 23. Mai

Die Gemeinde St. Aegidien wird ab Samstag, 23. Mai, wieder Gottesdienst feiern. Anmeldung ab Montag, 18. Mai, montags bis freitags zwischen 10 bis 12 Uhr telefonisch im Pfarrbüro unter (0531) 244900 möglich.

Corona in Braunschweig- Alle Fakten auf einen Blick

St. Aegidien: samstags 18 Uhr, sonntags 11.30 und 18 Uhr, montags 18 Uhr, mittwochs 9 Uhr, donnerstags 18 Uhr, freitags 9 Uhr.

St. Christophorus: sonntags 9.30 Uhr.

St. Joseph: sonntags 10 Uhr.

St. Laurentius: sonntags 11 Uhr.

Auch die Gemeinden St. Bernward, St. Cyriakus und Heilig Geist beginnen am 23. Mai wieder mit Gottesdienste.

St. Bernward: sonntags 11 Uhr.

St. Hedwig und St. Heinrich: keine Gottesdienste.

St. Cyriakus : samstags 18 Uhr, sonntags 9.30 Uhr.

Heilig Geist : sonntags 11 Uhr.

St. Elisabeth/Wendeburg : samstags 18.30 Uhr.

St. Gereon/Vechelde: sonntags 9.30 Uhr.

Beginn ab Pfingsten

Die Dominikanergemeinde St. Albertus Magnus startet ab Pfingsten mit Gottesdiensten. Bis dahin stellt die Gemeinde weiterhin sonntags einen Podcast mit einer Predigt ein: www.dominikaner-braunschweig.de

