Einbruch in Braunschweiger Kfz-Werkstatt

In eine Kfz-Werkstatt sind Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch eingebrochen. Betroffen ist ein Betrieb in der Büchnerstraße, wie die Braunschweiger Polizei am Freitag mitteilte. Am frühen Mittwochmorgen habe ein Mitarbeiter, der als erster einen Umkleideraum betreten wollte, bemerkt, dass dieser offenstand. Im Anschluss habe der Mitarbeiter festgestellt, dass in der Werkstatt diverse Ersatzteile auf dem Boden lagen. Er habe daraufhin die Polizei informiert. Die Beamten stellten fest, dass die Täter in eine Werkstatthalle eingedrungen waren und mehrere Räume und Schränke durchsucht hatten. Außerdem hatten sie versucht, einen Container auf dem Gelände zu öffnen. Es wurde diverse Gegenstände, unter anderem ein Tresor, entwendet. red

