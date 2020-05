Heute findet an der Realschule Maschstraße kein Unterricht statt.

Braunschweig. Eine Lehrkraft der Realschule Maschstraße ist infiziert. Die Klasse, an der sie unterrichtet, steht unter Quarantäne.

Corona-Fall: Unterricht in Braunschweiger Realschule fällt aus

In der Realschule Maschstraße fällt am heutigen Montag, 11. Mai, der Unterricht aus. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wurde eine Lehrkraft der Schule mit entsprechenden Symptomen positiv auf Covid-19 getestet. Die Klasse, an der sie unterrichtet, stehe unter Quarantäne.

Bei zwei weiteren Lehrkräften und einer Schülerin habe sich der Verdacht auf eine Infektion mit dem Corona-Virus nicht bestätigt. Im Laufe des heutigen Tages werde über das weitere Vorgehen an der Schule entschieden.