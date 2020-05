Braunschweig. Zweimal haben Diebe in Braunschweig je einen Audi A 4 gestohlen. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.

Diebe stehlen zwei Audi in Braunschweig – Zeugen gesucht

Ein schwarzer Audi A 4 ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im nördlichen Innenstadtbereich gestohlen worden. Eine Nacht später kam es erneut zum Diebstahl eines Fahrzeuges, meldet die Polizei. Am Schwarzen Berge wurde wieder ein Audi A 4, diesmal in Blau, entwendet. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter (0531) 4762516 bei der Polizei zu melden.